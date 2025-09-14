انتهت الدوري الإنجليزي – بيرنلي (0)-(1) ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيرنلي ضد ليفربول في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

نهاية المباراة

ق94. جوووووول أول لليفربول عن طريق محمد صلاح من ركلة جزاء.

ق93. ركلة جزااااء قاتلة لليفربول بعد لمسة يد على حنبعل المجبري.

ق84. بطاقة حمراء لليزلي أجوتشوكا لاعب بيرنلي لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

ق58. دوبرافكا يتألق ويمنع تسديدة قوية من سوبوسلاي.

ق49. محاولتان لليفربول من برادلي وجرانفبرخ لتسجيل الهدف الأول

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 38: تبديل أول خروج كيركيز ونزول روبرتسون

ق 22: كيركيز يحصل على إنذار بسبب إدعاء السقوط للحصول على ركلة جزاء

انطلاق المباراة