مباشر الدوري الإنجليزي – بيرنلي (0)-(0) ليفربول.. الحارس يتألق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيرنلي ضد ليفربول في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ق58. دوبرافكا يتألق ويمنع تسديدة قوية من سوبوسلاي.

ق49. محاولتان لليفربول من برادلي وجرانفبرخ لتسجيل الهدف الأول

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 38: تبديل أول خروج كيركيز ونزول روبرتسون

ق 22: كيركيز يحصل على إنذار بسبب إدعاء السقوط للحصول على ركلة جزاء

انطلاق المباراة