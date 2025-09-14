مباشر الدوري الإنجليزي – بيرنلي (0)-(0) ليفربول.. الحارس يتألق
الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 15:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيرنلي ضد ليفربول في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
ق58. دوبرافكا يتألق ويمنع تسديدة قوية من سوبوسلاي.
ق49. محاولتان لليفربول من برادلي وجرانفبرخ لتسجيل الهدف الأول
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 38: تبديل أول خروج كيركيز ونزول روبرتسون
ق 22: كيركيز يحصل على إنذار بسبب إدعاء السقوط للحصول على ركلة جزاء
انطلاق المباراة
