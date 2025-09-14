مباشر الدوري الإنجليزي – بيرنلي (0)-(0) ليفربول.. الحارس يتألق

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 15:43

كتب : FilGoal

ليفربول ضد بيرنلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيرنلي ضد ليفربول في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
سلوت يوضح سبب استبعاد إيزاك أمام بيرنلي ماركا: ريال مدريد يقرر الاستئناف ضد طرد هاوسن

ق58. دوبرافكا يتألق ويمنع تسديدة قوية من سوبوسلاي.

ق49. محاولتان لليفربول من برادلي وجرانفبرخ لتسجيل الهدف الأول

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 38: تبديل أول خروج كيركيز ونزول روبرتسون

ق 22: كيركيز يحصل على إنذار بسبب إدعاء السقوط للحصول على ركلة جزاء

انطلاق المباراة

ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح بيرنلي
نرشح لكم
تشكيل دربي مانشستر – دوناروما يحرس مرمى سيتي.. وسيسكو يقود هجوم يونايتد سلوت يوضح سبب استبعاد إيزاك أمام بيرنلي تشكيل ليفربول - سوبوسلاي ظهير أيمن.. صلاح يقود الهجوم ضد بيرنلي مع غياب إيزاك سكاي تكشف مدة غياب ويسا عن نيوكاسل كايسيدو: محبطون من التعادل مع برينتفورد ماريسكا: من المؤسف خسارة نقطتين في الوقت القاتل 3 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام بيرنلي مواعيد مباريات الأحد 14 سبتمبر 2025.. الأهلي وبيراميدز وليفربول ودربي مانشستر
أخر الأخبار
الاتحاد الفلسطيني يعلن استشهاد لاعبان 13 ثاتيه | آسيا
تشكيل دربي مانشستر – دوناروما يحرس مرمى سيتي.. وسيسكو يقود هجوم يونايتد 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - الجيش (0)-(0) مودرن.. ركلة جزاااء 26 دقيقة | الدوري المصري
وسام أبو علي يتحدث بعد هدفه الأول مع كولومبوس كرو 40 دقيقة | أمريكا
كرة سلة – منتخب مصر للناشئين ينهي بطولة إفريقيا في المركز الرابع ساعة | كرة سلة
الأهلي يعلن تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي ساعة | الدوري المصري
بعد 26 ساعة طيران.. وصول بعثة منتخب مصر إلى تشيلي ساعة | منتخب مصر
الشرق الأوسط: كانسيلو جاهز لصدام الهلال مع الدحيل ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع 3 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 4 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان
/articles/513391/استراحة-الدوري-الإنجليزي-بيرنلي-0-0-ليفربول-شوط-أول-سلبي