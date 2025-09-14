سلوت يوضح سبب استبعاد إيزاك أمام بيرنلي

أوضح أرني سلوت مدرب ليفربول سبب استبعاد مهاجمه الجديد ألكسندر إيزاك عن مباراة الفريق ضد بيرنلي بعد قليل.

ويلتقي ليفربول مع بيرنلي على ملعب تورف مور في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "استبعاد ألكسندر إيزاك أمام بيرنلي؟ لم يتدرب كثيرا ولعب لمدة 15-20 دقيقة فقط مع المنتخب السويدي خلال فترة التوقف الدولي".

وأضاف الهولندي "قررنا أنه من الأفضل لإيزاك أن يتدرب لمدة أسبوع كامل بدلا من اللعب لخمس أو عشر دقائق فقط كل مرة".

وتابع "أؤكد للجماهير أن إيزاك سيشارك يوم الأربعاء أمام أتليتكو مدريد، لكن مباراة بيرنلي جاءت مبكرا بعض الشيء بالنسبة له".

وأكمل مدرب ليفربول "نأمل أن يتمكن إيزاك من المشاركة لمدة 45 دقيقة أو أكثر أمام أتليتكو مدريد".

وأتم "هل فضلت عدم المخاطرة بإشراك ألكسندر إيزاك؟ نعم، فهناك لاعب آخر لم يتدرب مع فريقه لفترة طويلة، وهو يوان ويسا الذي شارك مع منتخب بلاده في مباراتين، وسيغيب الآن بسبب الإصابة لأربعة أسابيع أو ربما أكثر".

وأعلن سلوت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بيرنلي.

ويشهد التشكيل تواجد دومينيك سوبوسلاي كظهير أيمن في غياب جيريمي فريمبونج الذي عاد لمقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

بينما يتواجد محمد صلاح بشكل أساسي رفقة كودي جاكبو وهوجو إيكيتيكي في الخط الأمامي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أليسون بيكر.

الدفاع: دومينيك سوبوسلاي - فيرجل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبرخ - فلوريان فيرتز.

الهجوم: محمد صلاح - هوجو إيكيتيكي - كودي جاكبو.

وكان ليفربول قد فاز في المباراة الأولى على بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ثم انتصر على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية، وفاز على أرسنال بهدف في قمة الجولة الثالثة.