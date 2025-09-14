تشكيل ليفربول - سوبوسلاي ظهير أيمن.. صلاح يقود الهجوم ضد بيرنلي مع غياب إيزاك

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 14:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد ميلان

أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بيرنلي.

ويلتقي ليفربول مع بيرنلي على ملعب تورف مور في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد دومينيك سوبوسلاي كظهير أيمن في غياب جيريمي فريمبونج الذي عاد لمقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

بينما يتواجد محمد صلاح بشكل أساسي رفقة كودي جاكبو وهوجو إيكيتيكي في الخط الأمامي.

ولا يتواجد ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول الجديد في القائمة.

Image

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أليسون بيكر.

الدفاع: دومينيك سوبوسلاي - فيرجل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبرخ - فلوريان فيرتز.

الهجوم: محمد صلاح - هوجو إيكيتيكي - كودي جاكبو.

وكان ليفربول قد فاز في المباراة الأولى على بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ثم انتصر على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية، وفاز على أرسنال بهدف في قمة الجولة الثالثة.

محمد صلاح ليفربول بيرنلي
