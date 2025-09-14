سكاي تكشف مدة غياب ويسا عن نيوكاسل

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 13:42

يوان ويسا مهاجم نيوكاسل

سيغيب الكونغولي يوان ويسا مهاجم نيوكاسل يونايتد الجديد عن الملاعب لفترة ليست قصيرة.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن يوان ويسا سيغيب لمدة 4-6 أسابيع على الأقل بسبب إصابة في الركبة.

وتعرض ويسا للإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام السنغال في تصفيات كأس العالم 2026.

فقد سجل البالغ من العمر 29 عاما أمام جنوب السودان والسنغال، لكنه تعرض للإصابة.

وانضم ويسا إلى نيوكاسل قادما من برينتفورد، وذلك في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس قصة مثيرة في انتقال ويسا إلى نيوكاسل.

يوان ويسا لم يوقع على أحد الأوراق المطلوبة لإتمام انتقاله من برينتفورد إلى نيوكاسل بغير قصد.

ليضطر أحد العاملين للركض عبر ملعب تدريب نيوكاسل للعثور على ويسا والحصول على توقيعه بسرعة قبل دقيقتين فقط من نهاية فترة الانتقالات.

وبالفعل نجح ويسا في التوقيع على الورقة في تمام الساعة 8:59 مساء، وفي الدقيقة الأخيرة من الموعد النهائي لغلق سوق الانتقالات.

بحسب التقارير الإخبارية فإن الصفقة تمت مقابل 55 مليون جنيه إسترليني وعقد اللاعب يمتد حتى 4 مواسم.

