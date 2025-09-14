كايسيدو: محبطون من التعادل مع برينتفورد

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 12:57

كتب : FilGoal

مويسيس كايسيدو

عبر مويسيس كايسيدو لاعب وسط تشيلسي عن شعوره بالإحباط بعد تعادل فريقه مع برينتفورد.

وتعادل تشيلسي مع برينتفورد بهدفين لكل فريق في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال كايسيدو عبر سكاي سبورتس: "أنا سعيد لأن كل ما أريده هو مساعدة تشيلسي، لكننا محبطون من النتيجة".

أخبار متعلقة:
مايكل أوليسي يتوج بجائزة لاعب الشهر في بايرن ماريسكا: من المؤسف خسارة نقطتين في الوقت القاتل رغم تبقي موسمين.. لودي يفسخ تعاقده مع الهلال بعد خروجه من القائمة المحلية

وأضاف "برينتفورد لعب بأسلوبه واستخدم رميات التماس الجانبية الطويلة داخل منطقة الجزاء وهذا صعب أحيانا، بذلنا قصارى جهدنا لكن مثل هذه الأمور قد تحدث".

وواصل "كان من الصعب العودة إلى أجواء المباراة والتقدم وسعيد بروح القتال، ولكن النتيجة كانت غير جيدة لنا".

وأردف "الجميع يعلم مدى أهمية كول بالمر للفريق، بالمر عاد للمشاركة وغير المباراة لصالحنا".

وأتم تصريحاته "كنت أعرف تماما ما سأفعله وقت تسديد الكرة وتسجيل الهدف، كان هدفا رائعا وأريد الاستمرار في مساعدة زملائي والفريق".

تشيلسي الدوري الإنجليزي كايسيدو
نرشح لكم
سكاي تكشف مدة غياب ويسا عن نيوكاسل ماريسكا: من المؤسف خسارة نقطتين في الوقت القاتل 3 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام بيرنلي مواعيد مباريات الأحد 14 سبتمبر 2025.. الأهلي وبيراميدز وليفربول ودربي مانشستر قذيفة كايسيدو لا تكفي.. برينتفورد يتعادل مع تشيلسي في ظهور جارناتشو الأول توتنام يستعيد الانتصارات بثلاثية تعمق جراح وست هام بهدف الوافد الجديد.. نيوكاسل يحقق أول انتصاراته في الدوري الإنجليزي أرتيتا: سنضطر إلى التدوير بين اللاعبين بسبب ضغط المباريات المقبل
أخر الأخبار
ألعاب قوى – بسنت حميدة تتأهل لنصف نهائي سباق 400 متر في بطولة العالم 43 ثاتيه | رياضة نسائية
روديجر لجماهير ريال مدريد: سأعود في أقرب وقت ممكن 7 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة برشلونة - غياب يامال ودي يونج وبالدي أمام فالنسيا 15 دقيقة | الدوري الإسباني
اسكواش - تألق مصري ومفاجآت بالجملة قبل انطلاق ثمن نهائي بطولة مصر المفتوحة 29 دقيقة | رياضة نسائية
رقم سلبي لـ برشلونة قبل مواجهة فالنسيا.. لا فوز مع فليك في غياب يامال ودي يونج 36 دقيقة | الدوري الإسباني
سكاي تكشف مدة غياب ويسا عن نيوكاسل 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أدار نهائي المؤتمر.. حكم من البوسنة لمباراة ريال مدريد ضد مارسيليا ساعة | الكرة الأوروبية
الخماسي الحديث - معتز وائل لـ في الجول: ذهبية بطولة العالم مجرد خطوة نحو الأولمبياد ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع 3 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 4 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان
/articles/513377/كايسيدو-محبطون-من-التعادل-مع-برينتفورد