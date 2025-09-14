كايسيدو: محبطون من التعادل مع برينتفورد

عبر مويسيس كايسيدو لاعب وسط تشيلسي عن شعوره بالإحباط بعد تعادل فريقه مع برينتفورد.

وتعادل تشيلسي مع برينتفورد بهدفين لكل فريق في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال كايسيدو عبر سكاي سبورتس: "أنا سعيد لأن كل ما أريده هو مساعدة تشيلسي، لكننا محبطون من النتيجة".

وأضاف "برينتفورد لعب بأسلوبه واستخدم رميات التماس الجانبية الطويلة داخل منطقة الجزاء وهذا صعب أحيانا، بذلنا قصارى جهدنا لكن مثل هذه الأمور قد تحدث".

وواصل "كان من الصعب العودة إلى أجواء المباراة والتقدم وسعيد بروح القتال، ولكن النتيجة كانت غير جيدة لنا".

وأردف "الجميع يعلم مدى أهمية كول بالمر للفريق، بالمر عاد للمشاركة وغير المباراة لصالحنا".

وأتم تصريحاته "كنت أعرف تماما ما سأفعله وقت تسديد الكرة وتسجيل الهدف، كان هدفا رائعا وأريد الاستمرار في مساعدة زملائي والفريق".