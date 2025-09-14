ماريسكا: من المؤسف خسارة نقطتين في الوقت القاتل

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 12:04

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا - تشيلسي

يرى إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي أن فريقه يجب أن يجد الحلول أمام الفرق التي تدافع بقوة، وذلك مثلما حدث في مباراة برينتفورد.

وتعادل تشيلسي مع برينتفورد بهدفين لكل فريق في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال ماريسكا عبر بي بي سي: "كنا نعلم أن مباراة برينتفورد ستكون صعبة في الشوط الأول وكنا نعاني لإيجاد الحلول، ولم نجد مساحات لأنهم كانوا يدافعون بشكل جيد".

وأضاف "في الشوط الثاني كنا أفضل بكثير لكن من المؤسف أننا استقبلنا هدفا في الوقت القاتل وكان بإمكاننا التعامل بشكل أفضل مع تقدمنا في نهاية المباراة".

وأكمل "يجب أن نكون قادرين على تجنب التحولات والركلات الثابتة، لأننا تلقينا هدفا من تحولات وآخر من كرة ثابتة، ومن المؤسف أننا فقدنا نقطتين".

وأتم تصريحاته "بالمر غاب لمدة 3 أسابيع، نعلم أنه سيساعدنا وكان من الرائع عودته للمشاركة مع الفريق".

تشيلسي الدوري الإنجليزي إنزو ماريسكا
