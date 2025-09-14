أوكلاند: نعرف بيراميدز الذي كسر هيمنة الأهلي

كشف جوردون واتسون المدير العام لنادي أوكلاند سيتي عن معرفته الجيدة بنادي بيراميدز قبل المواجهة المرتقبة بينهما.

ويستعد بيراميدز للقاء أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا في أولى مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وقال جوردون واتسون المدير العام لنادي أوكلاند سيتي عبر قناة dmc: "الأمور تسير بشكل جيد قبل مواجهة بيراميدز، ونتمنى أن تكون مباراة جيدة".

وكشف "نعرف بيراميدز جيدا، ويكفي أن نرى الطريقة التي كسر بها هيمنة الأهلي والذي واجهناه عدة مرات في كأس العالم، ولذلك نحترم بيراميدز كثيرا".

وشدد "تدربنا في معسكر بأبوظبي لمدة أسبوع وخضنا مباريات ودية للتأقلم على حالة الطقس قبل مواجهة بيراميدز في مصر".

واختتم مدير أوكلاند تصريحاته "مواجهة الفرق الإفريقية دائما ما تكون تحد بالنسبة لنا، والشبه بينهم وبيننا في أوقيانوسيا هو المعاناة من ضعف الموارد لكن مصر تقود القارة في هذا الأمر".

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء.

وتُلعب على ملعب الدفاع الجوي.

واستعد أوكلاند سيتي لمواجهة بيراميدز بلقاء ودي انتهى بالخسارة 1-0 أمام يونايتد أف سي الإماراتي الذي يدربه أندريا بيرلو أسطورة منتخب إيطاليا.

فيما فاز بيراميدز في آخر ودياته استعدادا للقاء بالفوز على منتخب مصر للشباب بنتيجة 2-1.

وسبق أن التقى أوكلاند سيتي مع الأهلي من قبل في كأس العالم للأندية 2006 وفاز الأهلي 2-0 و2022 وفاز الأهلي 3-0.