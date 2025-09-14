3 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام بيرنلي

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 11:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه بيرنلي يوم الأحد.

ويصطدم ليفربول بمضيفه بيرنلي ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويبحث صلاح عن هدف جديد يجعله ينفرد بالمركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

فقد وصل لهدفه الـ 187 في الدوري الإنجليزي وتساوى مع أندي كول في المركز الرابع، حين هز شباك بورنموث في الجولة الافتتاحية.

لو نجح صلاح في تسجيل ركلة جزاء أمام بيرنلي سينفرد بالمركز الأول بين لاعبي ليفربول الذين سجلوا من ركلات جزاء في الدوري .

إذ سجل 34 ركلة حتى الآن مثل بيلي ليدل.

ويتصدر ستيفن جيرارد قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا لركلات الجزاء مع ليفربول في مختلف المسابقات، فقد أحرز 47 ركلة مقابل 44 ركلة للنجم المصري.

أما لو سجل صلاح هدفين في شباك مارتن دوبرافكا حارس بيرنلي، المتوقع أن يشارك كأساسي، سيصبح السلوفاكي أكثر حارس اهتزت شباكه من صلاح، مثل إيدرسون حارس مانشستر سيتي بـ10 أهداف.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 405 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 246 هدفا وصنع 111 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

