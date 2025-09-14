تودور: لا أعلم إن كان التعادل مع إنتر سيكون أكثر عدلا

تحدث إيجور تودور المدير الفني ليوفنتوس عن استحقاقية فوز فريقه على غريمه إنتر في دربي إيطاليا.

وقلب يوفنتوس الطاولة على غريمه إنتر وانتصر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الكرواتي عبر DAZN: "إنتر يملك جودة هائلة وفريق من الطراز العالمي، أداؤنا لم يكن كما ينبغي أن يكون، خاصة من ناحية الضغط، لكن تعطش اللاعبين ساعدنا على الفوز".

وأتم "لا أعلم إن كان الفوز مسحتقا أو التعادل كان سيكون أكثر عدلا، لكن هذه هي كرة القدم".

وخطف يوفنتوس الفوز في دربي إيطاليا بعد عودة في النتيجة خلال 9 دقائق فقط.

وحقق يوفنتوس العلامة الكاملة إذ وصل للنقطة التاسعة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت حتى يلعب نابولي وكريمونيزي وروما، إذ تحمل هذه الفرق 6 نقاط.

بينما تلقى إنتر الهزيمة الثانية بشكل متتالي بعد الخسارة من أودينيزي في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

وللمرة الثانية تواليا يعود خصم النيراتزوري في النتيجة ويفوز بالمباراة.

وتوقف رصيد إنتر عند النقطة الثالثة في المركز السابع.