قذيفة كايسيدو لا تكفي.. برينتفورد يتعادل مع تشيلسي في ظهور جارناتشو الأول

في مباراة مثيرة، تعادل برينتفورد مع ضيفه تشيلسي بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كيفن شادي الهدف الأول في الدقيقة 35، بعد تمريرة من جوردان هندرسون نجم ليفربول السابق.

وبين الشوطين أجرى إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي 3 تبديلات، بنزول ريس جيمس ومارك كوكوريا وتيريك جورج بدلا من جوريل هاتو وويسلي فوفانا وفاكوندو بونانوتي.

ثم أتى كول بالمر بدلا من جيمي جيتينز في الدقيقة 56.

وأدرك كول بالمر التعادل في الدقيقة 61، بعد 5 دقائق من نزوله.

وظهر أليخاندرو جارناتشو لأول مرة منذ انتقاله إلى تشيلسي قادما من مانشستر يونايتد، حيث أتى في الدقيقة 79 بدلا من جواو بيدرو.

وفي الدقيقة 85 سجل موسيس كايسيدو هدفا رائعا بتسديدة قوية من خارج المنطقة.

ولكن في الدقيقة 93، سجل فابيو كارفاليو هدف التعادل.

بذلك تعرض تشيلسي للتعادل الثاني، بعد التعادل السلبي مع كريستال بالاس في الجولة الأولى.

ويحتل البلوز المركز الخامس برصيد 8 نقاط.

بينما حقق برينتفورد نقطته رقم 4، ليحتل المركز الثاني عشر مؤقتا.