مع حسام حسن على القمة.. السعيد يسجل للموسم الـ 20 في الدوري المصري

سجل عبد الله السعيد أول أهدافه في الدوري المصري 2025-26 وثالث أهداف الزمالك ضد المصري في الجولة السادسة من المسابقة.

وانتصر الزمالك على المصري بنتيجة 3-0 وتصدر الترتيب في استاد برج العرب.

وهز عبد الله السعيد الشباك في الدوري المصري للموسم الـ 20 في تاريخ مشاركاته بفضل هدفه من علامة الجزاء.

وعادل السعيد الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن قائد منتخب مصر بالتسجيل في 20 موسما مختلفا.

وشارك السعيد في 23 موسما بقميص الإسماعيلي والأهلي وبيراميدز والزمالك لم يسجل في 3 منها فقط.

ووصل السعيد للهدف رقم 135 في الدوري المصري معززا من رقمه كثالث أفضل هدافي المسابقة بعد حسام حسن وحسن الشاذلي.

الفارس الأبيض يخطف صدارة دوري NILE من المصري 🏹🏆 أهداف فوز الزمالك على المصري 3 / 0 ⚽️ pic.twitter.com/B4CiQJm7h7 — ON Sport (@ONTimeSports) September 13, 2025

وإليكم قائمة أهداف عبد الله السعيد في الدوري المصري

موسم 2003-04: شارك في 2 ولم يسجل مع الإسماعيلي

موسم 2004-05: شارك في 2 ولم يسجل مع الإسماعيلي

موسم 2005-06: شارك في 14 مباراة سجل 4 مع الإسماعيلي

موسم 2006-07: شارك في 24 مباراة سجل 7 مع الإسماعيلي

موسم 2007-08: شارك في 27 مباراة سجل 5 مع الإسماعيلي

موسم 2008-09: شارك في 30 مباراة سجل 9 مع الإسماعيلي

موسم 2009-10: شارك في 15 مباراة سجل 3 مع الإسماعيلي

موسم 2010-11: شارك في 26 مباراة سجل 8 مع الإسماعيلي

موسم 2011-12: شارك في 15 مباراة سجل 4 مع الأهلي

موسم 2012-13: شارك في 14 مباراة ولم يسجل مع الأهلي

موسم 2013-14: شارك في 17 مباراة وسجل 9 مع الأهلي

موسم 2014-15: شارك في 29 مباراة سجل 6 مع الأهلي

موسم 2015-16: شارك في 30 مباراة سجل 11 مع الأهلي

موسم 2016-17: شارك في 28 مباراة سجل 10 مع الأهلي

موسم 2017-18: شارك في 21 مباراة سجل 10 مع الأهلي

موسم 2018-19: شارك في 18 مباراة سجل 5 مع بيراميدز

موسم 2019-20: شارك في 25 مباراة سجل 17 مع بيراميدز

موسم 2020-21: شارك في 26 مباراة سجل 6 مع بيراميدز

موسم 2021-22: شارك في 31 مباراة سجل 7 مع بيراميدز

موسم 2022-23: شارك في 18 مباراة سجل 1 مع بيراميدز

موسم 2023-24: شارك في 27 مباراة سجل 7 مع بيراميدز والزمالك

موسم 2024-25: شارك في مباراة سجل 5 مع الزمالك

موسم 2025-26: شارك في 6 مباريات سجل هدف مع الزمالك

وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز على المصري بعد 7 مباريات في الدوري لم يعرف فيهم الانتصار، إذ خسر في 4 مباريات وتعادل في 3 آخرين.