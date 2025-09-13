الدوري المصري - موعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك والقناة الناقلة

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 22:29

كتب : FilGoal

الزمالك - المصري

استعاد الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري بعد الفوز على المصري بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السادسة.

وكان الزمالك يحتاج للفوز فقط لاعتلاء الصدارة، بينما كان التعادل يكفي المصري للحفاظ الصدارة.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 13 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

أخبار متعلقة:
استعاد صدارة الدوري.. الزمالك يفوز على المصري الأول مع الزمالك.. الدباغ يسجل في المصري المساهمة الثالثة للبرازيلي.. بيزيرا يصنع وعمر جابر يسجل ضد المصري أحمد مجدي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الفتح مع ثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز

وتوقف رصيد المصري عند النقطة 11 في الوصافة.

موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك

يواجه الإسماعيلي منافسه الزمالك في الجولة السابعة من الدوري.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 18 سبتمبر المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويستضيف استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية المباراة.

وتذاع المباراة على قنوات أون سبورت.

الزمالك الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
سعد شلبي يكشف كواليس قرار الخطيب ورد المجلس.. وهل يمكن إقناعه بالعودة قرار من فيريرا بعد الفوز على المصري لتسهيل التصويت في الجمعية العمومية.. الأهلي يوفر عدة خدمات لأعضاء النادي فيريرا: كان بإمكاننا هزيمة المصري بخماسية.. وهذه حقيقة تدريب معالي مع الشباب مع حسام حسن على القمة.. السعيد يسجل للموسم الـ 20 في الدوري المصري أوجولا يقود سيراميكا كليوباترا للانتصار لأول مرة على سموحة في الدوري استعاد صدارة الدوري.. الزمالك يفوز على المصري المساهمة الثالثة للبرازيلي.. بيزيرا يصنع وعمر جابر يسجل ضد المصري
أخر الأخبار
إنتركونتيننتال - قائمة بيراميدز.. استمرار غياب مصطفى فتحي ومرعي أمام أوكلاند 11 دقيقة | كأس العالم للأندية
سعد شلبي يكشف كواليس قرار الخطيب ورد المجلس.. وهل يمكن إقناعه بالعودة 26 دقيقة | الدوري المصري
قرار من فيريرا بعد الفوز على المصري 35 دقيقة | الدوري المصري
داروين يقص الشريط رغم التعثر الأول.. الهلال يتعادل مع القادسية 35 دقيقة | سعودي في الجول
لتسهيل التصويت في الجمعية العمومية.. الأهلي يوفر عدة خدمات لأعضاء النادي 44 دقيقة | الدوري المصري
الخسارة الأولى بالنيران الصديقة.. سقوط أتلتيك بلباو أمام ألافيس 57 دقيقة | الدوري الإسباني
فيريرا: كان بإمكاننا هزيمة المصري بخماسية.. وهذه حقيقة تدريب معالي مع الشباب ساعة | الدوري المصري
الوحيد بلا نقاط وكل الظروف ضده.. دورتموند يزيد أوجاع هايدينهايم ويواصل مطاردة بايرن ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 3 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان 4 في الجول يكشف سبب غياب شيكو بانزا عن قائمة الزمالك أمام المصري
/articles/513345/الدوري-المصري-موعد-مباراة-الإسماعيلي-ضد-الزمالك-والقناة-الناقلة