الدوري المصري - موعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك والقناة الناقلة

استعاد الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري بعد الفوز على المصري بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السادسة.

وكان الزمالك يحتاج للفوز فقط لاعتلاء الصدارة، بينما كان التعادل يكفي المصري للحفاظ الصدارة.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 13 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وتوقف رصيد المصري عند النقطة 11 في الوصافة.

موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك

يواجه الإسماعيلي منافسه الزمالك في الجولة السابعة من الدوري.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 18 سبتمبر المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويستضيف استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية المباراة.

وتذاع المباراة على قنوات أون سبورت.