الوحدات الأردني يضم جونيور أجايي

أعلن نادي الوحدات الأردني عن تعاقده مع النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلي وسموحة السابق.

وكتب النادي الأردني عبر فيسبوك: "نختتم صفقاتنا بالنسر النيجيري جونيور أجايي".

أجايي البالغ من العمر 29 عاما، ظهر في الدوري المصري لأول مرة بقميص الأهلي، قادما من الصفاقسي التونسي في 2016.

ورحل النيجيري عن الأهلي في شتاء 2022 متجها إلى النصر الليبي، ومنه إلى سموحة في صيف العام ذاته.

وشهدت تجربة أجايي مع سموحة العديد من الأزمات أبرزها إصابة أبعدته عن المشاركة في المباريات لما يقارب موسم كامل، والتهديد بفسخ التعاقد.

وفسخ النيجيري تعاقده مع ناديه سموحة بالتراضي في يناير الماضي، قبل 6 أشهر من نهايته.

وحسبما علم FilGoal.com وقتها فإن الدولي النيجيري حصل على جزء من مستحقاته وتنازل عن 300 ألف دولار لفسخ عقده.

وفي فبراير 2025 انتقل اللاعب إلى الهلال الليبي في صفقة انتقال حر، قبل أن يرحل بنهاية الموسم.

ويمتلك أجايي مباراة دولية واحدة بقميص نيجيريا جاءت ضد صربيا في 2018.

وسبق وأن شارك في أولمبياد ريو 2016 مع النسور الخضر.