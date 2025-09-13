ألونسو: الحكم فسر طرد هاوسن ولكنه لم يقنعني

أبدى تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد عدم رضاه عن قرارات التحكيم في مباراة فريقه ضد ريال سوسييداد، وتحديدا طرد المدافع دين هاوسن.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي: "كانت بطاقة صفراء بالنسبة لي لأن ميليتاو كان قريبا منه، وكان أمامه 40 مترًا متبقيًا، ولم يكن أويارزابال مسيطرًا على الكرة".

وأضاف "لم أقتنع بتفسير الحكم. ومن هنا تغير مجرى المباراة. لعبنا قرابة ساعة بـ 10 لاعبين. الفوز هنا دائما ما يكون صعبا للغاية، واليوم كان الأمر أصعب".

وأكمل "هاوسن سعيد بالفوز وغاضب مما حدث. كان من الممكن تجنب الأخطاء لأنه كان لا يزال هناك الكثير من المسافة قبل المرمى. هناك خطأ بالتأكيد ولكن القرار نفسه لم يكن صحيحا".

وواصل "لا يزال أمامنا الكثير لنفعله. نحن سعداء ولكن هناك مجال للتحسن. علينا مواصلة بناء الفريق بما يضمن لنا أداء ثابتا لبقية الموسم".

واختتم "أشاهد أشاهد جميع مباريات ريال سوسيداد. كان من المفترض أن يحققوا المزيد من النقاط، لكنني متأكد من أن الفريق جيد للغاية والانتصارات مسألة وقت".

وفاز ريال مدريد على ريال سوسيداد 2-1 في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وخاض هاوسن 8 مباريات مع ريال مدريد وطرد مرتين في جميع البطولات.

وحصل ريال مدريد على العلامة الكاملة بفوزه في 4 مباريات وحصوله على 12 نقطة.