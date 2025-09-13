الأول مع الزمالك.. الدباغ يسجل في المصري
السبت، 13 سبتمبر 2025 - 20:44
كتب : FilGoal
أحرز عدي الدباغ لاعب الزمالك الهدف الأول له مع الفريق وذلك في مباراة المصري.
ويواجه الزمالك منافسه المصري في المباراة التي تجمعهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.
وافتتح اللاعب الفلسطيني النتيجة في الدقيقة 30 بعد ارتطام الكرة في القائم عقب تشتيت من محمد هاشم ثم ارتدادها إلى الدباغ الذي أحرز الهدف.
ولعب الدباغ مع الزمالك في الموسم الجاري في 4 مباريات بعدد دقائق 258 دقيقة.
وانضم الدباغ للزمالك قادما من شارلروا البلجيكي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
ويبلغ الدباغ من العمر 26 عاما ويعتبر الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين برصيد 16 هدفا.
عدي الدباغ يفتتح التسجيل للزمالك في شباك المصري من متابعة بعد خطأ مدافع المصري ⚽️ pic.twitter.com/LerDXrzfCO— ON Sport (@ONTimeSports) September 13, 2025
