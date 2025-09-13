الأول مع الزمالك.. الدباغ يسجل في المصري

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 20:44

كتب : FilGoal

عدي الدباغ - الزمالك - المصري

أحرز عدي الدباغ لاعب الزمالك الهدف الأول له مع الفريق وذلك في مباراة المصري.

ويواجه الزمالك منافسه المصري في المباراة التي تجمعهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.

وافتتح اللاعب الفلسطيني النتيجة في الدقيقة 30 بعد ارتطام الكرة في القائم عقب تشتيت من محمد هاشم ثم ارتدادها إلى الدباغ الذي أحرز الهدف.

ولعب الدباغ مع الزمالك في الموسم الجاري في 4 مباريات بعدد دقائق 258 دقيقة.

وانضم الدباغ للزمالك قادما من شارلروا البلجيكي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويبلغ الدباغ من العمر 26 عاما ويعتبر الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين برصيد 16 هدفا.

