الأكثر فوزا على سوسييداد في أنويتا.. ريال مدريد بالعلامة الكاملة بـ 10 لاعبين

يواصل ريال مدريد انطلاقته المميزة في الدوري الإسباني بفوز صعب على منافسه ريال سوسييداد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة.

وسجل كيليان مبابي وأردا جولر ثنائية ريال مدريد، بينما أحرز ميكيل أويارزابال هدف سوسييداد الوحيد.

ويعتبر ريال مدريد الفريق الأكثر فوزا على ريال سوسييداد في معقله أنويتا بـ 13 فوزا في 22 مباراة في القرن الـ 21.

وتعادل ريال مدريد مع سوسييداد على ملعب أنويتا في 3 مرات وخسر 6 مرات.

ولعب ريال مدريد بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 32 بعد طرد دين هاوسن.

وخاض هاوسن 8 مباريات مع ريال مدريد وطرد مرتين في جميع البطولات.

وحصل ريال مدريد على العلامة الكاملة بفوزه في 4 مباريات وحصوله على 12 نقطة.

وتوقف رصيد سوسييداد عند النقطة الثانية في المركز الـ 17.

إهدار ثم تسجيل

أهدر مبابي فرصة محققة بعد عرضية من كارباخال سددها مبابي بصعوبة وأمسك بها حارس المرمى في الدقيقة التاسعة.

وبعد 3 دقائق سجل مبابي الهدف الأول بعد استغلال خطأ من مدافع ثم انطلق بالكرة وراوغ مدافع آخر ثم سدد في المرمى.

وهدد إيدير ميليتاو مرمى سوسييداد مرتين خلال دقيقتين إذ في الدقيقة 28 سدد رأسية خطيرة تصدى لها الحارس، وفي الدقيقة 30 كرر الأمر ذاته وتألق الحارس مرة أخرى.

وفي الدقيقة 32 طرد هاوسن بشكل مباشر بعد عرقلة خصمه المنفرد بالمرمى.

وضعاف جولر النتيجة في الدقيقة 44 بعد مرور رائع من مبابي ثم تمريرة إلى جولر الذي سدد الكرة في المرمى.

وقرر تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد إجراء التبديل الأول بعد الطرد بدخول فيديريكو فالفيردي وخروج براهيم دياز بين شوطي المباراة.

وحصل ريال سوسييداد على ركلة جزاء في الدقيقة 54 بعد لمسة يد على داني كارباخال ونجح أويارزابال في تسجيلها.

وراوغ مبابي بشكل رائع في الدقيقة 60 وانطلق من منتصف الملعب حتى سدد الكرة داخل منطقة الجزاء خارج المرمى قليلا.

وحافظ ريال مدريد على مرماه وتمكن من الدفاع بقوة والفوز.

ريال مدريد كيليان مبابي الدوري الإسباني ريال سوسييداد
