بهدف الوافد الجديد.. نيوكاسل يحقق أول انتصاراته في الدوري الإنجليزي

حقق نيوكاسل أول انتصاراته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك بالفوز على ولفرهامبتون في الجولة الرابعة بهدف دون رد.

وفاز نيوكاسل على ولفرهامبتون بهدف الوافد الجديد، المهاجم الألماني نيك فولتمادة.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى النقطة 5 في المركز التاسع، واستمر ولفرهامبتون دون نقاط في المركز الأخير.

وتعادل أستون فيلا خارج ملعبه مع إيفرتون، ليحصد نقطته الثانية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويستمر في المركز الـ19 وقبل الأخير.

بينما وصل إيفرتون إلى النقطة 7 في المركز الخامس.

وشهدت المباراة مشاركة الحارس إيميليانو مارتينيز بعدما تأكد استمراره مع أستون فيلا.

وكذلك تعادل كريستال بالاس مع ضيفه سندرلاند سلبيا، ليصل بالاس إلى النقطة 6 في المركز الثامن.

ويحصد سندرلاند نقطته السابعة في المركز السادس.

وأخيرا فاز بورنموث على ضيفه برايتون بهدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى النقطة 9 في المركز الثالث.

وتجمد رصيد برايتون عند النقطة 4 في المركز الـ12.