بهدف الوافد الجديد.. نيوكاسل يحقق أول انتصاراته في الدوري الإنجليزي

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 19:12

كتب : FilGoal

نيك فولتمادة - مهاجم نيوكاسل

حقق نيوكاسل أول انتصاراته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك بالفوز على ولفرهامبتون في الجولة الرابعة بهدف دون رد.

وفاز نيوكاسل على ولفرهامبتون بهدف الوافد الجديد، المهاجم الألماني نيك فولتمادة.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى النقطة 5 في المركز التاسع، واستمر ولفرهامبتون دون نقاط في المركز الأخير.

أخبار متعلقة:
بعد غياب 282 يوما.. برشلونة يعلن تعافي بيرنال أرتيتا: سنضطر إلى التدوير بين اللاعبين بسبب ضغط المباريات المقبل بوستيكوجلو: إعداد اللاعبين ليس مثاليا.. ونشعر بخيبة أمل

وتعادل أستون فيلا خارج ملعبه مع إيفرتون، ليحصد نقطته الثانية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويستمر في المركز الـ19 وقبل الأخير.

بينما وصل إيفرتون إلى النقطة 7 في المركز الخامس.

وشهدت المباراة مشاركة الحارس إيميليانو مارتينيز بعدما تأكد استمراره مع أستون فيلا.

وكذلك تعادل كريستال بالاس مع ضيفه سندرلاند سلبيا، ليصل بالاس إلى النقطة 6 في المركز الثامن.

ويحصد سندرلاند نقطته السابعة في المركز السادس.

وأخيرا فاز بورنموث على ضيفه برايتون بهدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى النقطة 9 في المركز الثالث.

وتجمد رصيد برايتون عند النقطة 4 في المركز الـ12.

نيوكاسل الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أرتيتا: سنضطر إلى التدوير بين اللاعبين بسبب ضغط المباريات المقبل بوستيكوجلو: إعداد اللاعبين ليس مثاليا.. ونشعر بخيبة أمل جيوكيريس: تفاجأت بهدفي زوبيميندي.. والانضمام للمجموعة كان سهلا للغاية في المباراة الأولى لبوستيكوجلو.. أرسنال يفوز على نوتنجهام بثلاثية انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (3)-(0) نوتنجهام تشكيل أرسنال - إيزي وموسكيرا أساسيان لأول مرة ضد نوتنجهام رومانو يكشف فترة غياب آيت نوري بسبب الإصابة BBC: كالفن فيليبس قد يعود لقائمة مانشستر سيتي في الدربي
أخر الأخبار
يورتشيتش: أرفض التقليل من أوكلاند سيتي.. وطموحنا بلا حدود 11 دقيقة | الدوري المصري
تصعيد جديد ضد التحكيم.. ريال مدريد يلجأ إلى فيفا 20 دقيقة | الدوري الإسباني
جراحة عاجلة لـ عبد الحميد بسيوني بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة 21 دقيقة | الدوري المصري
في مباراة درامية.. يوفنتوس يقلب الطاولة على إنتر في 9 دقائق 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
هدف مصطفى محمد لا يزال الوحيد.. نانت يعود للهزائم على يد نيس 26 دقيقة | المحترفون
قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع 27 دقيقة | الدوري المصري
سلة – منتخب مصر للناشئين يودع بطولة إفريقيا بالخسارة أمام كوت ديفوار 33 دقيقة | كرة سلة
بمشاركة إبراهيم عادل والنني.. الجزيرة يتعادل مع النصر 43 دقيقة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 3 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان 4 في الجول يكشف سبب غياب شيكو بانزا عن قائمة الزمالك أمام المصري
/articles/513319/بهدف-الوافد-الجديد-نيوكاسل-يحقق-أول-انتصاراته-في-الدوري-الإنجليزي