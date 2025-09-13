أرتيتا: سنضطر إلى التدوير بين اللاعبين بسبب ضغط المباريات المقبل

عبر ميكيل أرتيتا عن سعادته بفوز فريقه على نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي، مشددا على أن الفريق واجه ظروفا صعبة في الأيام الماضية.

وفاز أرسنال على نوتنجهام بثلاثية دون رد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا عقب المباراة لـ بي بي سي: "واجهنا الكثير من الغموض، اللاعبون كانوا مسافرين حول العالم لمدة 10 أيام، ويوم واحد فقط للتحضير مع موعد انطلاق مبكر".

وأضاف "في ظل هذه الظروف، أعتقد أن اللاعبين قدموا أداءً رائعًا. هناك الكثير من العلاقات الجديدة على أرض الملعب ويمكنكم رؤية كيف ستزدهر. ثلاثة أهداف، شباك نظيفة، وثلاث نقاط، لذا إجمالًا أداء ممتاز."

وعن إيزي ومادويكي قال: "كلاهما كان رائعا. يمثلان تهديدا حقيقيا بقدراتهما الخاصة، كل منهما مختلف في الطريقة التي يصنع بها الخطورة ويربك الخصم، لذلك أنا سعيد جدا".

وأوضح "هما مختلفان تماما، ونحتاج إلى توظيفهما بطريقة تتناسب مع خصائصهما حتى نستفيد من إمكاناتهما إلى أقصى حد، وهما يعيشان فترة جيدة."

وعن زوبيميندي قال: "إنه مذهل. الطريقة التي يلعب بها والهيمنة التي يظهرها رائعة."

وتحدث عن عن خط الدفاع في غياب ساليبا قائلا: "اضطررنا لإشراك موسكيرا مرة أخرى بعد خمس دقائق فقط في أنفيلد، وقدم أداء لا يصدق. كان متماسكا ومقنعا وارتبط جيدًا بخط الدفاع. أداء مميز للغاية."

و عن إصابة أوديجارد "لا نعرف ما الذي حدث بعد، يبدو أنها نفس منطقة الإصابة السابقة. لكن بقية الأمور جيدة. لدينا بعض اللاعبين الآخرين غير جاهزين، لكننا بخير."

وأتم تصريحاته "لدينا الكثير من المباريات، لذلك نحتاج للجميع. سنضطر إلى تدوير التشكيلة للحفاظ على الانتعاش وروح الفريق عالية. لدينا مباراة جميلة في بلباو، قريبة جدا من مسقط رأسي وأعرف كيف ستكون الأجواء هناك."

