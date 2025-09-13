أحمد عادل عبد المنعم: الأهلي لا يحتاج لحارس جديد.. وهذه حقيقة مفاوضات عودتي

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 17:49

كتب : FilGoal

أحمد عادل عبد المنعم - الإسماعيلي

كشف أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلي حقيقة رغبة الأهلي في إعادته للأحمر قبل فترة.

وقال أحمد عادل عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "قبل فترة تواصل معي بعض الوسطاء لمعرفة رأيي في الانضمام للأهلي وقت إصابة محمد الشناوي لكن كان من الصعب أن أترك الإسماعيلي وقتها، وبعدها تعاقد الأهلي مع محمود الزنفلي".

وأضاف "الأهلي لا يحتاج لضم حارس مرمى جديد فهو يمتلك الشناوي، وأيضا مصطفى شوبير الذي يمتلك موهبة كبيرة وأنا بشكل شخصي أحب مشاهدته لأن لديه فنيات عالية في هذا المركز، بالإضافة إلى محمد سيحا وهو حارس واعد، ولذلك لا يحتاج الأهلي لحارس مرمى في السنوات الثمانية المقبلة".

أخبار متعلقة:
قائد أوكلاند: استفدنا من تجربتنا السابقة ضد الأهلي.. ونحن أقل حظا أمام بيراميدز بلال مظهر إلى أولمبياكوس اليوناني الأهلي يدعو أعضاء الجمعية العمومية للتصويت على تعديل لائحة النادي

وأكمل "محمد الشناوي حارس مرمى كبير وموهوب واعتاد على الانتقادات وهذا هو سبب استمراره حتى الآن كحارس أساسي للأهلي ومنتخب مصر، فهو لا يستمع لأي شيء يقال عنه، ومن الطبيعي أن تتعرض للانتقادات إذا كنت حارس الأهلي والمنتخب".

وأتم تصريحاته "أي لاعب يمر بفترات اهتزاز في المستوى وهذا طبيعي، وفي 8 سنوات إذا مررت بفترة تراجع مستوى وأخطاء فلا يوجد مشكلة لأن هذا طبيعي".

الأهلي الإسماعيلي الدوري المصري أحمد عادل عبد المنعم
نرشح لكم
تشكيل الزمالك - إسماعيل وكايد يعوضان غياب الونش وبانزا ضد المصري الأهلي: إشراف قضائي كامل على الجمعية العمومية تشكيل المصري – هداف الدوري أساسي أمام الزمالك.. وثنائي المنتخب على الدكة انتهت الدوري المصري - الحرس (2)-(1) الجونة.. المحلة (1)-(1) المقاولون قائد أوكلاند: استفدنا من تجربتنا السابقة ضد الأهلي.. ونحن أقل حظا أمام بيراميدز الأهلي يدعو أعضاء الجمعية العمومية للتصويت على تعديل لائحة النادي مواعيد مباريات السبت 13 سبتمبر - الزمالك ضد المصري.. وريال مدريد يواجه سوسيداد للمرة الأولى.. محمد الغازي حكما لمباراة إنبي ضد الأهلي
أخر الأخبار
تشكيل الزمالك - إسماعيل وكايد يعوضان غياب الونش وبانزا ضد المصري دقيقة | الدوري المصري
الأهلي: إشراف قضائي كامل على الجمعية العمومية 14 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل المصري – هداف الدوري أساسي أمام الزمالك.. وثنائي المنتخب على الدكة 19 دقيقة | الدوري المصري
ألعاب قوى – إنجاز مصري لأول مرة.. إسراء عويس تتأهل لنهائي الوثب الطويل في طوكيو 29 دقيقة | رياضة نسائية
بعد غياب 282 يوما.. برشلونة يعلن تعافي بيرنال 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
أرتيتا: سنضطر إلى التدوير بين اللاعبين بسبب ضغط المباريات المقبل 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بوستيكوجلو: إعداد اللاعبين ليس مثاليا.. ونشعر بخيبة أمل ساعة | الكرة الأوروبية
أحمد عادل عبد المنعم: الأهلي لا يحتاج لحارس جديد.. وهذه حقيقة مفاوضات عودتي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 3 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان 4 في الجول يكشف سبب غياب شيكو بانزا عن قائمة الزمالك أمام المصري
/articles/513311/أحمد-عادل-عبد-المنعم-الأهلي-لا-يحتاج-لحارس-جديد-وهذه-حقيقة-مفاوضات-عودتي