أحمد عادل عبد المنعم: الأهلي لا يحتاج لحارس جديد.. وهذه حقيقة مفاوضات عودتي

كشف أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلي حقيقة رغبة الأهلي في إعادته للأحمر قبل فترة.

وقال أحمد عادل عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "قبل فترة تواصل معي بعض الوسطاء لمعرفة رأيي في الانضمام للأهلي وقت إصابة محمد الشناوي لكن كان من الصعب أن أترك الإسماعيلي وقتها، وبعدها تعاقد الأهلي مع محمود الزنفلي".

وأضاف "الأهلي لا يحتاج لضم حارس مرمى جديد فهو يمتلك الشناوي، وأيضا مصطفى شوبير الذي يمتلك موهبة كبيرة وأنا بشكل شخصي أحب مشاهدته لأن لديه فنيات عالية في هذا المركز، بالإضافة إلى محمد سيحا وهو حارس واعد، ولذلك لا يحتاج الأهلي لحارس مرمى في السنوات الثمانية المقبلة".

وأكمل "محمد الشناوي حارس مرمى كبير وموهوب واعتاد على الانتقادات وهذا هو سبب استمراره حتى الآن كحارس أساسي للأهلي ومنتخب مصر، فهو لا يستمع لأي شيء يقال عنه، ومن الطبيعي أن تتعرض للانتقادات إذا كنت حارس الأهلي والمنتخب".

وأتم تصريحاته "أي لاعب يمر بفترات اهتزاز في المستوى وهذا طبيعي، وفي 8 سنوات إذا مررت بفترة تراجع مستوى وأخطاء فلا يوجد مشكلة لأن هذا طبيعي".