جيوكيريس: تفاجأت بهدفي زوبيميندي.. والانضمام للمجموعة كان سهلا للغاية

تفاجأ فيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال من ثنائية مارتن زوبيميندي في شباك نوتنجهام فورست خلال الفوز بنتيجة 3-0 في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وسجل جيوكيريس 3 أهداف على ملعب الإمارات حتى الآن في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه قادما من سبورتنج لشبونة.

وقال السويدي عبر شبكة TNT الإنجليزية عقب نهاية اللقاء: "الانضمام للمجموعة كان سهلا للغاية، الأمر يتطلب وقتا للتأقلم مع كل شيء حولك لكن إنه شعور رائع".

وأضاف "أداء إيزي كان رائعا اليوم خاصة مع التمريرة الحاسمة، وهو ومادويكي لاعبان رائعان دائما ما يقدمان شيئا مميزا ورأينا ذلك بوضوح اليوم".

وأشاد بتألق مارتن زوبيميندي قائلا: "الهدف الأول؟ لم أرَ زوبيميندي يفعل ذلك في المران لأكون منصفا، وكان رائعا أن يسجل من تلك التسديدة اليوم، وتفاجأت من الهدف الثاني الذي سجله برأسية لكن من الرائع رؤيته يسجل أيضا".

وأتم "نركز الآن على دوري أبطال أوروبا ونستعد لذلك وهي بطولة نريد المنافسة فيها، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز".

سجل ثلاثية أرسنال في المباراة كل من مارتن زوبيميندي الذي أحرز هدفين وفيكتور جيوكيريس.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى النقطة التاسعة في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف مؤقتا عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

وتوقف رصيد نوتنجهام عند النقطة الرابعة في المركز الـ11.