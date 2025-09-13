جيوكيريس: تفاجأت بهدفي زوبيميندي.. والانضمام للمجموعة كان سهلا للغاية

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 17:03

كتب : FilGoal

فيكتور جيوكيريس - أرسنال

تفاجأ فيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال من ثنائية مارتن زوبيميندي في شباك نوتنجهام فورست خلال الفوز بنتيجة 3-0 في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وسجل جيوكيريس 3 أهداف على ملعب الإمارات حتى الآن في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه قادما من سبورتنج لشبونة.

وقال السويدي عبر شبكة TNT الإنجليزية عقب نهاية اللقاء: "الانضمام للمجموعة كان سهلا للغاية، الأمر يتطلب وقتا للتأقلم مع كل شيء حولك لكن إنه شعور رائع".

أخبار متعلقة:
في المباراة الأولى لبوستيكوجلو.. أرسنال يفوز على نوتنجهام بثلاثية تشكيل أرسنال - إيزي وموسكيرا أساسيان لأول مرة ضد نوتنجهام مصدر من منتخب الشباب لـ في الجول يكشف سبب استبعاد لاعبي أرسنال وليفربول استبعاد لاعبي أرسنال وليفربول.. نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب لكأس العالم في تشيلي

وأضاف "أداء إيزي كان رائعا اليوم خاصة مع التمريرة الحاسمة، وهو ومادويكي لاعبان رائعان دائما ما يقدمان شيئا مميزا ورأينا ذلك بوضوح اليوم".

وأشاد بتألق مارتن زوبيميندي قائلا: "الهدف الأول؟ لم أرَ زوبيميندي يفعل ذلك في المران لأكون منصفا، وكان رائعا أن يسجل من تلك التسديدة اليوم، وتفاجأت من الهدف الثاني الذي سجله برأسية لكن من الرائع رؤيته يسجل أيضا".

وأتم "نركز الآن على دوري أبطال أوروبا ونستعد لذلك وهي بطولة نريد المنافسة فيها، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز".

سجل ثلاثية أرسنال في المباراة كل من مارتن زوبيميندي الذي أحرز هدفين وفيكتور جيوكيريس.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى النقطة التاسعة في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف مؤقتا عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

وتوقف رصيد نوتنجهام عند النقطة الرابعة في المركز الـ11.

أرسنال فيكتور جيوكيريس الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
بهدف الوافد الجديد.. نيوكاسل يحقق أول انتصاراته في الدوري الإنجليزي أرتيتا: سنضطر إلى التدوير بين اللاعبين بسبب ضغط المباريات المقبل بوستيكوجلو: إعداد اللاعبين ليس مثاليا.. ونشعر بخيبة أمل في المباراة الأولى لبوستيكوجلو.. أرسنال يفوز على نوتنجهام بثلاثية انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (3)-(0) نوتنجهام تشكيل أرسنال - إيزي وموسكيرا أساسيان لأول مرة ضد نوتنجهام رومانو يكشف فترة غياب آيت نوري بسبب الإصابة BBC: كالفن فيليبس قد يعود لقائمة مانشستر سيتي في الدربي
أخر الأخبار
الأكثر فوزا على سوسييدا في أنويتا.. ريال مدريد بالعلامة الكاملة بـ 10 لاعبين 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
الحرس يعود لتحقيق الانتصارات ويكبد الجونة أول هزائمه 22 دقيقة | الدوري المصري
كأس إنتركونتيننتال – مدرب أوكلاند: أعلى صعوبة مواجهة بيراميدز 27 دقيقة | كأس العالم للأندية
في 90+7.. شباك الغزل تهتز لأول مرة في الموسم بتعادل قاتل ضد المقاولون العرب 29 دقيقة | الدوري المصري
بهدف الوافد الجديد.. نيوكاسل يحقق أول انتصاراته في الدوري الإنجليزي 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الزمالك - إسماعيل وكايد يعوضان غياب الونش وبانزا ضد المصري 34 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي: إشراف قضائي كامل على الجمعية العمومية 47 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل المصري – هداف الدوري أساسي أمام الزمالك.. وثنائي المنتخب على الدكة 52 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 3 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان 4 في الجول يكشف سبب غياب شيكو بانزا عن قائمة الزمالك أمام المصري
/articles/513309/جيوكيريس-تفاجأت-بهدفي-زوبيميندي-والانضمام-للمجموعة-كان-سهلا-للغاية