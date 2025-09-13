كرة سلة - منتخب مصر للناشئات إلى نهائي بطولة إفريقيا.. ويحجز بطاقة التأهل لبطولة العالم

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 16:35

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة السلة ناشئات تحت 16 عاما

وصل منتخب مصر للناشئات تحت 16 عاما إلى نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة بعد الفوز على الكاميرون في نصف النهائي.

وتستضيف رواندا نهائيات البطولة الإفريقية في الفترة من 2 وحتى 14 سبتمبر الجاري.

وانتهت المباراة بفوز ناشئات منتخب مصر بنتيجة 72-50.

وستلتقي ناشئات مصر مع كوت ديفوار في المباراة النهائية غدا الأحد في مباراة تبدأ في الخامسة عصرا.

وكانت كوت ديفوار قد تفوقت على مالي الفائز بجميع ألقاب النسخ الماضية من البطولة في مباراة نصف النهائي الأول.

ووصل منتخب مصر للناشئات للنهائي للمرة الرابعة على التوالي.

يذكر أن منتخب مصر وصل للنهائي 6 مرات من قبل خسرها جميع ضد مالي.

وتوجت مالي بلقب البطولة 8 مرات من أًصل 8 نسخ أقيمت في تاريخ البطولة.

وتأهل منتخب مصر للناشئات إلى بطولة العالم والمقرر إقامتها في التشيك في 2026.

ويتأهل بطل قارة إفريقيا والوصيف بشكل مباشر إلى النهائيات العالمية.

تضم قائمة اللاعبات في البطولة كل من، زينة حليم، مريم حازم، جودي محمد، حلا معتز، سدرة محمد، دانا جنيدي، فاطمة محمد حسن، هانيا ناصر، جودي وليد، ليلة حسام، سما تامر، حبيبة كريم سرور.

فيما يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عاما ناشئات كل من، محمد محروس مديرً فنيًا، نهال سعد مدربًا عامًا، ماجد سلامة مدربًا، منى عبد المنعم مدير الفريق، دعاء لبيب إدارية، أحمد الجويلي محلل أداء، فريد سمير مدرب أحمال، فاطمة جمال طبيبة الفريق.

