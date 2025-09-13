في المباراة الأولى لبوستيكوجلو.. أرسنال يفوز على نوتنجهام بثلاثية

حقق أرسنال الفوز على نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية أرسنال في المباراة كل من مارتن زوبيميندي الذي أحرز هدفين وفيكتور جيوكيريس.

المباراة كانت هي الأولى لأنجي بوستيكوجلو مدرب نوتنجهام فورست الجديد في قيادة الفريق خلفا لنونو سانتو.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى النقطة التاسعة في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف مؤقتا عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

وتوقف رصيد نوتنجهام عند النقطة الرابعة في المركز الـ11.

التشكيل

بدأ أرسنال المباراة بإيزي وموسكيرا كأساسيين للمرة الأولى.

أحداث المباراة

ميكيل ميرينو كان صاحب المبادرة الهجومية الأولى في المباراة ولكنه أهدر فرصة تسجيل الهدف الأول من أمام المرمى مباشرة في كرة تألق فيها الحارس سيلس.

وفي الدقيقة 17 تعرض مارتن أوديجارد لإصابة قوية ليستبدل ويحل نوانيري بدلا منه.

وبالدقيقة 31 سجل زوبيميندي الهدف الأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

الهدف كان هو الأول لزوبيميندي من خارج منطقة الجزاء خلال مسيرته.

في الشوط الثاني استمر ضغط أرسنال وسجل جيوكيريس الهدف الثاني بعد أقل من دقيقة على بداية الشوط مستغلا تمريرة من إيزي مباشرة أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك.

فيكتور غيوكيرس يسجل الهدف الثاني للغانرز بعد تمريرة من إيزي

ومنعت العارضة فرصة الهدف الأول لنوتنجهام عن طريق كريس وود بالصدر.

ورد القائم بمنع فرصة الهدف الثاني لأرسنال عن طريق جيوكيريس الذي سدد بقوة كرة ارتدت من القائم.

وعاد زوبيميندي ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 79 برأسية بعد عرضية من البديل لياندرو تروسارد.

زوبيميندي يعزز تقدم آرسنال بالهدف الثالث في شباك نوتينغهام

وسجل زوبيميندي ثنائية للمرة الأولى خلال مسيرته.

وسيلعب أرسنال مباراته المقبلة ضد أتلتيك بلباو في دوري أبطال أوروبا على ملعب سان ماميس، بينما يلتقي نوتنجهام مع سوانزي سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية.