مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (3)-(0) نوتنجهام.. جوووووول ثااالث

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 14:17

كتب : FilGoal

مارتن زوبيميندي - أرسنال ضد نوتنجهام فورست

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أرسنال ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق79. جووووول ثالث لأرسنال عن طريق زوبيميندي برأسية.

ق58. القائم يتدخل من جديد ويمنع جيوكيريس من تسجيل الهدف الثالث.

ق51. العارضة تمنع فرصة تقليص الفارق من كريس وود.

ق46. جووووول الثاني لأرسنال عن طريق فيكتور جيوكيريس مستغلا تمريرة من إيزي أمام المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق31. جووووووول أول رااائع لأرسنال عن طريق زوبيميندي بتسديدة رائعة على الطائر من خارج منطقة الجزاء.

ق17. خروج أوديجار بسبب الإصابة ودخول نوانيري بدلا منه.

ق7. ميكيل ميرينو يهدر فرصة الهدف الأول لأرسنال من أمام المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

نوتنجهام فورست أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز
