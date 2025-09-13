تشكيل أرسنال - إيزي وموسكيرا أساسيان لأول مرة ضد نوتنجهام

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد نوتنجهام فورست.

ويلتقي أرسنال مع نوتنجهام على ملعب الإمارات في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب إبريتشي إيزي وكريستيان موسكيرا في التشكيل الأساسي لأرسنال لأول مرة منذ انضمامهما للفريق.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دافيد رايا

الدفاع: يوريين تيمبر - كريستيان موسكيرا - جابريل ميجاليس - ريكاردو كالافيوري.

الوسط: مارتن أوديجارد - مارتن زوبيمندي - ميكيل مورينو.

الهجوم: نوني مادويكي - فيكتور جيوكيريس - إبيريتشي إيزي.

المباراة هي الأولى لنوتنجهام فورست تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو مدرب الفريق الجديد.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، بينما يحتل نوتنجهام المركز العاشر برصيد 4 نقاط.