تشكيل أرسنال - إيزي وموسكيرا أساسيان لأول مرة ضد نوتنجهام

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 13:35

كتب : FilGoal

ديكلان رايس - ريكاردو كالافيوري - أرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد نوتنجهام فورست.

ويلتقي أرسنال مع نوتنجهام على ملعب الإمارات في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب إبريتشي إيزي وكريستيان موسكيرا في التشكيل الأساسي لأرسنال لأول مرة منذ انضمامهما للفريق.

مصدر من منتخب الشباب لـ في الجول يكشف سبب استبعاد لاعبي أرسنال وليفربول استبعاد لاعبي أرسنال وليفربول.. نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب لكأس العالم في تشيلي جيوكيريس وإيزي على رأس قائمة أرسنال في أبطال أوروبا.. وغياب جيسوس إعارة جديدة.. هامبورج يستعير فابيو فييرا من أرسنال

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دافيد رايا

الدفاع: يوريين تيمبر - كريستيان موسكيرا - جابريل ميجاليس - ريكاردو كالافيوري.

الوسط: مارتن أوديجارد - مارتن زوبيمندي - ميكيل مورينو.

الهجوم: نوني مادويكي - فيكتور جيوكيريس - إبيريتشي إيزي.

المباراة هي الأولى لنوتنجهام فورست تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو مدرب الفريق الجديد.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، بينما يحتل نوتنجهام المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

أرسنال نوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي الممتاز
