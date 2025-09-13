رومانو يكشف فترة غياب آيت نوري بسبب الإصابة

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي عن إصابة ريان آيت نوري لاعب مانشستر سيتي في الكاحل.

وكان نوري قد تعرض لإصابة قبل فترة التوقف الدولي غاب بسببها عن المشاركة مع منتخب الجزائر في تصفيات كأس العالم.

وفقا لفابريزيو رومانو فإن نوري سيغيب لمدة 5 أسابيع عن الملاعب بسبب الإصابة.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة مانشستر يونايتد غدا الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد يغيب نوري عن مباريات مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد ونابولي وأرسنال وهادرسفيلد وبيرنلي وموناكو وبرينتفورد وإيفرتون في حالة غيابه عن الأسابيع الخمسة بالكامل.

وبذلك يكون نوري قد انضم لأصحاب الإصابات في مانشتسر سيتي برفقة عمر مرموش وريان شرقي.

وانضم آيت نوري لمانشستر سيتي في بداية الموسم الحالي قادما من ولفرهامبتون.