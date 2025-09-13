جوزيه جوميز يكشف لـ في الجول حقيقة اقترابه من تدريب الأهلي

السبت، 13 سبتمبر 2025 - 11:11

كتب : محمود حمدي

جوزيه جوميز

كشف جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي حقيقة تلقيه عرضا من النادي الأهلي لتدريبه خلال الفترة الماضية.

وخسر الفتح من اتحاد جدة بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة الثانية من الدوري السعودي.

وقال جوميز لـ FilGoal.com: "أخبار عن اقترابي من تدريب الأهلي؟ في مصر لديكم الكثير للغاية من الأخبار حول كل شيء".

وتابع "رسمي لم يتحدث أي شخص معي".

وأتم "ماذا حدث؟ لا أعرف أنا هناك، شكرا لك".

وكانت بعض الأخبار قد أشارت إلى رغبة الأهلي في الحصول على خدمات المدرب البرتغالي خلال الفترة الماضية قبل تولي خوسي ريبيرو وبعد رحيله عن تدريب الفريق.

ويقود جوميز تدريب الفتح منذ منتصف الموسم الماضي ونجح في إبعاده عن الهبوط للدرجة الثانية.

وسبق لجوميز تدريب الزمالك وقاده للتتويج بكأس السوبر الإفريقي وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

