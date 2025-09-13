منصة كويتية تحصل على حقوق بث الدوري الإيطالي

أعلنت منصة "شاشا" الكويتية عن حصولها على حقوق بث الدوري الإيطالي.

ويأتي ذلك بالتعاون مع منصة "ستارز بلاي".

الحقوق تشمل 15 دولية عربية وإقليمية إلى جانب الكويت، بينهم مصر وعمان والأردن وسوريا وليبيا واليمن وفلسطين والسودان وجنوب السودان وإيران، وبعض دول شمال إفريقيا وفقا لما تم إعلانه.

ووفقا لتصريحات عبد الله غازي المضف، الشريك المؤسس والعضو المنتدب في شاشا، فإن البث سيبدأ من الجولة الرابعة.

على أن يبدأ الاستوديو التحليلي من الكويت اعتبارا من الجولة الخامسة بتواجد أحمد حسام ميدو وحازم إمام، والإعلامي التونسي هشام الخلصي، ونجم الكرة الجزائرية رابح ماجر، إضافة إلى بعض أساطير الكرة الإيطالية.

كذلك سيتواجد محللون كويتيون بينهم مساعد الفوزان وعبد العزيز المشعان وحمد العنزي وعبد الكريم الشمالي.