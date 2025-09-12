دوري المحترفين - فوز لافيينا وتعادل أسوان مع وي

تعادل ديروط مع بروكسي بهدف لمثله في ختام الجولة الرابعة لدوري المحترفين.

وسجل محمد عصام لديروط، وتعادل كامل أحمد لبروكسي.

فيما فاز لافيينا على مالية كفر الزيات بهدفين دون رد.

وسجل هدفي لافيينا عادل نور وإسلام رضا.

بينما تعادل وي مع أسوان بدون أهداف.

وأقيمت أمس الخميس 6 مباريات، حيث فاز الإنتاج الحربي على طنطا 2-1.

وفاز أبو قير للأسمدة على بلدية المحلة 3-1.

وتغلب بترول أسيوط على السكة الحديد مودرن بهدف دون رد.

وفاز المنصورة على مسار بهدفين دون رد.

وتغلب القناة على راية بثلاثة أهداف دون رد.

وفاز الترسانة على الداخلية بهدف دون رد.