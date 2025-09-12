بيبو: أهدرنا 3 فرص محققين للتهديف ضد الإسماعيلي

أوضح خالد بيبو مدير الكرة لزد أن فريقه أهدر العديد من الفرص المحققة للتهديف ضد الإسماعيلي.

وواصل زد تفوقه على الإسماعيلي وتفوق بهدف دون رد في الجولة السادسة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

وقال بيبو عبر أون سبورت: "الفوز على الإسماعيلي كان مهما للغاية، الحمد لله عملنا بشكل جيد في الفترة الماضية للاستعداد لفريق قوي مثل الإسماعيلي".

وأضاف "الشوط الأول أهدرنا 3 فرص محققين للتهديف وكان من الممكن أن ننهيه بشكل أفضل كي يعطينا الراحة في الشوط الثاني".

وأنهى حديثه قائلا: "التعادل في المباراة الماضية ضد الجونة وقبلها الخسارة من وادي دجلة ساهما في قلق اللاعبين على التقدم ضد الإسماعيلي".

ومنذ صعود زد للدوري المصري لم يخسر من الإسماعيلي، ففي آخر 5 مواجهات جمعت الفريقين فاز زد في 4 وتعادلا في 1.

الفوز الثاني لزد هذا الموسم رفع رصيد الفريق لـ 9 نقاط ارتقى بها للمركز الرابع.

فيما تراجع الإسماعيلي للمركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط.