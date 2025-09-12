انفراجة ولكن.. تقرير يكشف آخر تطورات حالة جافي

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 22:44

كتب : FilGoal

جافي

يستمر برشلونة في إجراءاته الاحترازية في تعامله مع إصابة لاعب الوسط جافي.

جافي

النادي : برشلونة

برشلونة

وبحسب راديو كتالونيا، فقد شعر جافي بتحسن طفيف في تدريبات اليوم.

أما من جانب النادي، فسيراقب حالة لاعبه خلال الأسبوع القادم.

أخبار متعلقة:
موندو ديبورتيفو تكشف موقف برشلونة من إجراء جراحة لـ جافي سبورت: فحص طبي لـ جافي يحسم موقفه من الخضوع لجراحة آس: إصابة جافي ستمتد لأكثر من المتوقع برشلونة يعلن إصابة جافي.. ومخاوف كبرى

وإذا تحسن جافي سيستمر برشلونة في العلاج التحظي.

أما إذا توقف التحسن، فسيصبح الأرجح هو اتخاذ قرار إجراء العملية الجراحية.

وكان النادي قد قرر عدم إجراء جراحة لجافي والاستمرار في العلاج التحفظي لمدة 3 أسابيع بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو.

ويعاني جافي من آلام في الركبة وهي نفس الركبة التي أجرى بها عملية الرباط الصليبي في فترة سابقة.

ويستعد برشلونة لمواجهة فالنسيا يوم الأحد عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.

وفاز برشلونة في أول مباراتين بالدوري الإسباني على ليفانتي وريال مايوركا، قبل أن يتعادل في المباراة الثالثة مع رايو فايكانو.

برشلونة الدوري الإسباني جافي
نرشح لكم
صنع التعادل في الوقت القاتل.. إلتشي يفسد ظهور سانشيز الأول مع إشبيلية موندو ديبورتيفو: رابطة الدوري الإسباني تخطط لإقامة الكلاسيكو عصرا بابلو توري: رحلت من برشلونة لرغبتي في اللعب أكثر الكشف عن المدة المحتملة لغياب روديجر ريال مدريد يوضح إصابة روديجر قائمة ريال مدريد - استبعاد روديجر والرباعي المصاب ضد ريال سوسيداد ماركا: الأرجنتين ترغب في ضم ماستانتونو لخوض كأس العالم للشباب مؤتمر ألونسو: مبابي وفينيسيوس ورودريجو يمكنهم اللعب معا.. والدربي ليس اختبارا
أخر الأخبار
كرة يد – الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة ببطولة إفريقيا للأندية 55 دقيقة | كرة يد
صنع التعادل في الوقت القاتل.. إلتشي يفسد ظهور سانشيز الأول مع إشبيلية ساعة | الدوري الإسباني
منصة كويتية تحصل على حقوق بث الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
للمرة الأولى.. محمد الغازي حكما لمباراة إنبي ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
الحياة بعد تين هاج.. باير ليفركوزن يهزم فرانكفورت بـ 9 لاعبين ساعة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: رابطة الدوري الإسباني تخطط لإقامة الكلاسيكو عصرا ساعة | الدوري الإسباني
بحضور أبو ريدة.. منتخب مصر للشباب يختتم استعداداته قبل السفر إلى تشيلي ساعة | منتخب مصر
تألق جرينوود وهدف مغربي.. مارسيليا يسحق لوريان برباعية البدايات ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 3 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان 4 تقرير سعودي يكشف رد جوميز على عرض الأهلي
/articles/513275/انفراجة-ولكن-تقرير-يكشف-آخر-تطورات-حالة-جافي