انفراجة ولكن.. تقرير يكشف آخر تطورات حالة جافي

يستمر برشلونة في إجراءاته الاحترازية في تعامله مع إصابة لاعب الوسط جافي.

وبحسب راديو كتالونيا، فقد شعر جافي بتحسن طفيف في تدريبات اليوم.

أما من جانب النادي، فسيراقب حالة لاعبه خلال الأسبوع القادم.

وإذا تحسن جافي سيستمر برشلونة في العلاج التحظي.

أما إذا توقف التحسن، فسيصبح الأرجح هو اتخاذ قرار إجراء العملية الجراحية.

وكان النادي قد قرر عدم إجراء جراحة لجافي والاستمرار في العلاج التحفظي لمدة 3 أسابيع بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو.

ويعاني جافي من آلام في الركبة وهي نفس الركبة التي أجرى بها عملية الرباط الصليبي في فترة سابقة.

ويستعد برشلونة لمواجهة فالنسيا يوم الأحد عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.

وفاز برشلونة في أول مباراتين بالدوري الإسباني على ليفانتي وريال مايوركا، قبل أن يتعادل في المباراة الثالثة مع رايو فايكانو.