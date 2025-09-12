التعادل الأول تاريخيا.. فاركو يتعادل مع الاتحاد السكندري

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 22:24

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - فاركو

تعادل فاركو مع منافسه الاتحاد السكندري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.

ويعد هذا التعادل هو الأول في تاريخ منافسات الفريقين.

وتواجه الفريقان 9 مرات من قبل، وتمكن الاتحاد السكندري من الفوز في 5 مباريات، بينما انتصر فاركو في 3 لقاءات.

وكان الأنجولي مابولولو لاعب زعيم الثغر السابق هو الهداف التاريخي للمواجهة بين الفريقين برصيد 3 أهداف.

وحصل صبحي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري على جائزة رجل المباراة.

ولم يتمكن فاركو من تحقيق الفوز في 5 مباريات لعبها في الدوري حتى الآن.

وبهذا التعادل وصل فاركو للنقطة الثانية في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري.

وارتفع الاتحاد السكندري للنقطة الخامسة في المركز الـ 17.

إهدار الطيب

بداية المباراة كانت متوازنة للغاية بين الفريقين، لكن التهديد الأول كان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول.

وأهدر كريم الطيب فرصة هدف محقق أمام المرمى بعد عرضية متوسطة الارتفاع حاول الطيب أن يسدد الكرة لكنها ذهبت للخلف.

واستفاق فاركو في الشوط الثاني وأهدر العديد من المحاولات.

في الدقيقة 48 سدد محمد فخري لاعب فاركو من ركلة حرة تصدى لها صبحي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري.

وسدد أحمد فؤاد لاعب فاركو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها صبحي سليمان في الدقيقة 74.

وسجل جابر كامل هدفا في الدقيقة 78 بعد تسديدة من داخل منطقة الـ 6 ياردات لكن قرر الحكم إلغاء الهدف بسبب خطأ على لاعب فاركو.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل من الضائع سدد أحمد فؤاد كرة قوية على الطائر تصدى لها سليمان.

الاتحاد السكندري فاركو الدوري المصري
