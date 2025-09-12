مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد ريكو لويس

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 21:33

كتب : FilGoal

ريكو لويس

أعلن نادي مانشستر سيتي تجديد عقد ريكو لويس لاعب الفريق.

وأشار النادي إلى أن العقد الجديد يمتد حتى 2030.

وكان عقد اللاعب البالغ من العمر 20 عاما ينتهي في 2028.

وقال اللاعب الإنجليزي لموقع ناديه: "مانشستر سيتي يعني لي كل شي، أنها لحظة مميزة لي أن أحصل على فرصة تجديد عقدي".

وأضاف "أنا ما زلت أتطور التدرب تحت قيادة بيب جوارديولا واللعب مع هذا الفريق المميز سيساعداني على تطوري".

وتأسس الظهير الأيمن في أكاديمية مانشستر سيتي وظل يتدرج في الفئات السنية المختلفة حتى لعب مع الفريق الأول بعد اختيار من جوارديولا.

ولعب 3 مباريات في الدوري خلال الموسم الجاري وصنع هدفا دون التسجيل.

وحصل لويس على بطولة الدوري الإنجليزي مرتين ومرة واحدة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وأيضا كأس الدرع الخيرية والسوبر الأوروبي.

