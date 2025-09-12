مدرب البنك الأهلي: نهدي الفوز على بتروجت لـ طارق مصطفى وجهازه

أهدى أحمد سمير المدرب العام لـ البنك الأهلي فوز الفريق على حساب بتروجت إلى طارق مصطفى المدير الفني السابق للفريق.

وانتصر البنك الأهلي في أول مباراة تحت قيادة أيمن الرمادي على بتروجت بثلاثية دون مقابل في افتتاح الجولة السادسة.

وقال المدرب العام لـ البنك الأهلي عبر أون سبورت: "نهدي الفوز لطارق مصطفى وجهازه، وبداية موفقة لأيمن الرمادي، بدأنا منذ فترة قليلة ومع الوقت ستصبح الأمور أسهل وسنصل إلى مكانة جيدة".

وأضاف "طموحنا أن نضع البنك في مكان جيد بترتيب الدوري، والتغييرات أحدثت الفارق وسجلنا بدلا من الهدف الواحد 3 أهداف".

وأكمل "أقمنا معسكرا قصيرا في الفترة الماضية تعرفنا من خلاله على اللاعبين وكذلك فهموا بعض من أفكار المدرب ونأمل أن يكون القادم أفضل".









































وحقق البنك الأهلي أول فوز له في الموسم الجاري بالتفوق على بتروجت بنتيجة 3-0 في أول مباراة تحت قيادة أيمن الرمادي.

سجل ثلاثية البنك كل من مصطفى الزناري وأحمد أمين قفة ومحمود عماد.