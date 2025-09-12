مدرب البنك الأهلي: نهدي الفوز على بتروجت لـ طارق مصطفى وجهازه

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 21:07

كتب : FilGoal

أيمن الرمادي - البنك الأهلي

أهدى أحمد سمير المدرب العام لـ البنك الأهلي فوز الفريق على حساب بتروجت إلى طارق مصطفى المدير الفني السابق للفريق.

وانتصر البنك الأهلي في أول مباراة تحت قيادة أيمن الرمادي على بتروجت بثلاثية دون مقابل في افتتاح الجولة السادسة.

وقال المدرب العام لـ البنك الأهلي عبر أون سبورت: "نهدي الفوز لطارق مصطفى وجهازه، وبداية موفقة لأيمن الرمادي، بدأنا منذ فترة قليلة ومع الوقت ستصبح الأمور أسهل وسنصل إلى مكانة جيدة".

أخبار متعلقة:
ثلاثية في اللقاء الأول.. الرمادي يعيد البنك للانتصارات على حساب بتروجت هل أغلق الباب؟ موقف كوناتي من مفاوضات ليفربول تياجو سيلفا يفتح الباب للعودة لمنتخب البرازيل كما كشف في الجول - البنك الأهلي يعلن الرمادي مديرا فنيا

وأضاف "طموحنا أن نضع البنك في مكان جيد بترتيب الدوري، والتغييرات أحدثت الفارق وسجلنا بدلا من الهدف الواحد 3 أهداف".

وأكمل "أقمنا معسكرا قصيرا في الفترة الماضية تعرفنا من خلاله على اللاعبين وكذلك فهموا بعض من أفكار المدرب ونأمل أن يكون القادم أفضل".

وحقق البنك الأهلي أول فوز له في الموسم الجاري بالتفوق على بتروجت بنتيجة 3-0 في أول مباراة تحت قيادة أيمن الرمادي.

سجل ثلاثية البنك كل من مصطفى الزناري وأحمد أمين قفة ومحمود عماد.

ويعد ذلك أول فوز للبنك بعد 4 تعادلات وهزيمة في أول 5 جولات تحت قيادة طارق مصطفى.

ويخوض الرمادي رابع تجاربه في الدوري المصري بعد أسوان وسيراميكا كليوباترا والزمالك، والآن البنك الأهلي.

الفوز رفع رصيد البنك لـ 7 نقاط في المركز الثامن، فيما تكبد بتروجت أول خسارة هذا الموسم وتوقف رصيده عند 9 نقاط في المركز الرابع.

يذكر أن ذلك أول فوز للبنك الأهلي على بتروجت في الدوري المصري على الإطلاق بعد فوز لبتروجت وتعادل بينهما حدثا في الموسم الماضي.

الدوري المصري بتروجت البنك الأهلي
نرشح لكم
كأس إنتركونتينيتال - وصول بعثة أوكلاند سيتي إلى مصر استعدادا للقاء بيراميدز ممدوح عيد: ما حققناه لا يقلل من منافسي بيراميدز.. وكأس إنتركونتينيتال فرصة تاريخية لنا مباشر الدوري المصري - زد (1)-(0) الإسماعيلي.. الخارس يتألق مرتين مباشر الدوري المصري - فاركو (0)-(0) الاتحاد السكندري.. إلغاء الهدف ثلاثية في اللقاء الأول.. الرمادي يعيد البنك للانتصارات على حساب بتروجت خبر في الجول – استبعاد شحاتة وربيع من مواجهة الزمالك ضد المصري بيان - مجلس إدارة الأهلي يرفض ابتعاد الخطيب عن النادي حاليا أو لاحقا انتهت الدوري المصري - بتروجت (0)-(3) البنك.. فوز بثلاثية
أخر الأخبار
كأس إنتركونتينيتال - وصول بعثة أوكلاند سيتي إلى مصر استعدادا للقاء بيراميدز 4 دقيقة | كأس العالم للأندية
مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد ريكو لويس 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
ممدوح عيد: ما حققناه لا يقلل من منافسي بيراميدز.. وكأس إنتركونتينيتال فرصة تاريخية لنا 24 دقيقة | كأس العالم للأندية
مدرب البنك الأهلي: نهدي الفوز على بتروجت لـ طارق مصطفى وجهازه 43 دقيقة | الدوري المصري
بعد تصريح جوارديولا.. مرموش يغيب عن 7 مباريات حتى توقف أكتوبر الدولي 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الكشف عن المدة المحتملة لغياب روديجر ساعة | الكرة الأوروبية
ريال مدريد يوضح إصابة روديجر ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - زد (1)-(0) الإسماعيلي.. الخارس يتألق مرتين ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 3 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 4 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان
/articles/513265/مدرب-البنك-الأهلي-نهدي-الفوز-على-بتروجت-لـ-طارق-مصطفى-وجهازه