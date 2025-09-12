الكشف عن المدة المحتملة لغياب روديجر

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 20:32

كتب : FilGoal

أنطونيو روديجر - ريال مدريد

كشفت أرانشا رودريجيز الصحفية في إذاعة "ديبورتيفا إن إسبانيا" عن المدة المحتملة لغياب أنطونيو روديجر لاعب ريال مدريد بسبب الإصابة.

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن إصابة روديجر لاعب الفريق.

وبحسب أرانشا رودريجيز فإن غياب اللاعب الألماني سيغيب لمدة قد تصل إلى 3 أشهر.

أخبار متعلقة:
ريال مدريد يوضح إصابة روديجر قائمة ريال مدريد - استبعاد روديجر والرباعي المصاب ضد ريال سوسيداد حارس ريال مدريد وإسبانيول السابق.. الفتح السعودي يعلن ضم باتشيكو ماركا: ريال مدريد يواصل رفض حضور ممثليه في حفل الكرة الذهبية

وكان تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد قد استبعد روديجر من قائمة الفريق المستدعاه ضد ريال سوسيداد.

وأوضح بيان ريال مدريد أن اللاعب تعرض لإصابة في عضلة الفخذ.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه ريال سوسيداد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإسباني السبت المقبل.

وتم استبعدا أنطونيو روديجر وجود بيلينجهام وإدواردو كامافينجا وفيرلاند ميندي وإندريك بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – سيرجيو ميستري

الدفاع: داني كارباخال – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – ترينت ألكسندر أرنولد – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس – فرانس جارسيا – دين هاوسن

الوسط: فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – جونزالو جارسيا – براهيم دياز – فرانكو ماستانتونو

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط بالتساوي مع أتلتيك بلباو.

بينما يأتي ريال سوسيداد في المركز الـ 16 برصيد نقطتين.

ريال مدريد تشابي ألونسو أنطونيو روديجر
نرشح لكم
بابلو توري: رحلت من برشلونة لرغبتي في اللعب أكثر BBC: كالفن فيليبس قد يعود لقائمة مانشستر سيتي في الدربي انفراجة ولكن.. تقرير يكشف آخر تطورات حالة جافي مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد ريكو لويس بعد تصريح جوارديولا.. مرموش يغيب عن 7 مباريات حتى توقف أكتوبر الدولي ريال مدريد يوضح إصابة روديجر قائمة ريال مدريد - استبعاد روديجر والرباعي المصاب ضد ريال سوسيداد  أرتيتا: ليفربول الأقوى في الدوري الإنجليزي بلا شك
أخر الأخبار
بابلو توري: رحلت من برشلونة لرغبتي في اللعب أكثر 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
لأول مرة في التاريخ.. السعودية تستضيف "ريسلمينيا" 4 دقيقة | رياضات أخرى
دوري المحترفين - فوز لافيينا وتعادل أسوان مع وي 11 دقيقة | القسم الثاني
6 أهداف وطردان.. الاتحاد السعودي يهزم الفتح 35 دقيقة | سعودي في الجول
منافس بيراميدز المحتمل - الأهلي السعودي يتعثر بالتعادل مع الاتفاق 40 دقيقة | سعودي في الجول
BBC: كالفن فيليبس قد يعود لقائمة مانشستر سيتي في الدربي 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيبو: أهدرنا 3 فرص محققين للتهديف ضد الإسماعيلي 59 دقيقة | الدوري المصري
انفراجة ولكن.. تقرير يكشف آخر تطورات حالة جافي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 3 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 4 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان
/articles/513263/الكشف-عن-المدة-المحتملة-لغياب-روديجر