انتهت الدوري المصري - زد (1)-(0) الإسماعيلي.. فوز بهدف صابر
الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 19:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد ضد الإسماعيلي في الجولة السادسة من الدوري المصري.
ويبدأ اللقاء في الثامنة مساءً على استاد القاهرة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
_
انتهت
ق 90+7: أحمد عادل يتسلم ويسدد كرة قوية تعلو العارضة
ق 75: عبد الله كامل حارس الإسماعيلي يتصدى لفرصة أحمد عاطف على مرتين ويشتتها في الثانية من على خط المرمى.
ق 52: جووول محمود صابر يسجل الأول لزد بعد عرضية وتسديدة على الطائر أسكنها في الشباك.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 27: ضربة مقصية من إريك تراوري يتصدى لها الحارس ببراعة
ق 4: الحارس يتصدى لانفراد أحمد عاطف
بداية اللقاء
