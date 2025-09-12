انتهت الدوري المصري - زد (1)-(0) الإسماعيلي.. فوز بهدف صابر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد ضد الإسماعيلي في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويبدأ اللقاء في الثامنة مساءً على استاد القاهرة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

_

انتهت

ق 90+7: أحمد عادل يتسلم ويسدد كرة قوية تعلو العارضة

ق 75: عبد الله كامل حارس الإسماعيلي يتصدى لفرصة أحمد عاطف على مرتين ويشتتها في الثانية من على خط المرمى.

ق 52: جووول محمود صابر يسجل الأول لزد بعد عرضية وتسديدة على الطائر أسكنها في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 27: ضربة مقصية من إريك تراوري يتصدى لها الحارس ببراعة

ق 4: الحارس يتصدى لانفراد أحمد عاطف

بداية اللقاء