 أرتيتا: ليفربول الأقوى في الدوري الإنجليزي بلا شك

شدد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال على أن ليفربول هو الفريق الأقوى في الدوري الإنجليزي.

ويستعد أرسنال لاستضافة نوتينجهام فورست الثانية والنصف ظهر السبت في افتتاحية الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "ليفربول الأقوى في الدوري بلا شك، تعاقد مع ثنائي من الأكثر حسما في أوروبا وهو فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك وعمل بشكل ممتاز".

وأضاف "ليفربول كان قويا للغاية، لكن علينا أن نركز على أنفسنا وما نحتاج إليه هو أن نكون أفضل منه".

وتابع "الأمر لا يتعلق بليفربول فقط، بل بالدوري بشكل عام ومدى صعوبته نظرا للمستوى الحالي للفرق".

وأنهى حديثه قائلا: "الرحلة طويلة جدا بالنسبة لنا جميعا لتحقيق الاستمرارية والفوز بعدد كاف من المباريات لتستحق التتويج باللقب".

ويحتل أرسنال المركز الثالث في الدوري برصيد 6 نقاط، فيما يحل نوتنجهام عاشرا برصيد 4 نقاط.