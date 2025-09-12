دوري أبطال إفريقيا - طاقم تحكيم مصري في لقاء نواذيبو وبطل غينيا الاستوائية

يدير طاقم تحكيم مصري لقاء نواذيبو الموريتاني ضد فونداسيون بطل غينيا الاستوائية في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان يوم الأحد الموافق 28 سبتمبر الجاري في ملعب بطل موريتانيا في العاصمة نواذيبو.

ويقود اللقاء تحكيميا كل من أحمد الغندور، ويعاونه سامي هلهل ويوسف البساطي.

ويتواجد محمود ناجي كحكم رابع.

وسيقام لقاء الذهاب الأحد 21 سبتمبر الجاري ثم الإياب بعد أسبوع.

يذكر أن بيراميدز سيشارك في الدور التمهيدي الأول من دوري الأبطال حيث يلتقي الجيش الرواندي.

بطل دوري الأبطال ستتأجل مشاركته حتى الأول من أكتوبر المقبل بسبب مشاركته في كأس إنتركونتينتيتال حيث سيلتقي أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.

دوري أبطال إفريقيا أحمد الغندور
