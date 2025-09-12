مؤتمر جوارديولا: لن أطلب من دوناروما تكرار ما فعله إيدرسون.. وسأفضل هالاند دائما على أي لاعب

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي الفارق بين الفترة الحالية وعندما تولى تدريب الفريق لأول مرة في 2016، وأجرى مقارنة بين إرلينج هالاند مهاجم فريقه وألكسندر إيزاك لاعب ليفربول الجديد.

ويستعد سيتي للقاء جاره مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في السادسة والنصف مساءً.

وقال المدير الفني لـ مانشستر سيتي خلال المؤتمر الصحفي: "إيدرسون ساعدنا بطريقة خاصة ليخوض النادي أفضل 10 سنوات وكذلك جوندوجان ومانويل أكانجي".

وأضاف "جوندوجان واحد من أفضل تعاقدات النادي، وأتمنى لهم الأفضل كما ساعدونا لنصل لما نحن عليه".

وكشف "إيدرسون أراد خوض تجربة جديدة ووجدنا في سوق الانتقالات فرصة للتعاقد مع دوناروما، يمتلك خبرة ضخمة وهو بعمر 26 عاما".

وأوضح عما سيطلبه من جانلويجي دوناروما حارس الفريق الجديد قائلا: "أحاول دائما التأقلم مع جودة اللاعبين، لا أطلب من دوناروما أن يفعل لا يشعر خلاله بالراحة، نحن نتحدث عن أفضل حارس في توزيع التمريرات القصيرة والطويلة وهو إيدرسون، ولا أطلب من دوناروما أن يكرر ما فعله إيدرسون، فهو يمتلك جودة مختلفة".

وأجاب عن ماذا تغير الآن عن وصوله لقيادة الفريق في 2016 قائلا: "جئت لهنا وشعري أسود، 10 سنوات فترة طويلة للغاية، لكن نعم عندما تغير 10 لاعبين فالأمر مهم للغاية".

وواصل "النادي ساعدني للتغيير كثيرا، عندما تغير 10 لاعبين تحتاج لـ 4-5 أشهر من أجل التأقلم وتحل الأمور وتصبح مستقرا، ونحن نفعل ذلك ونريد أن نكون أكثر استمرارية وخطوة بخطوة سنفعل ذلك".

وأردف "المقارنة بين هالاند وإيزاك؟ هالاند أعلى قليلا، إيزاك لاعب استثنائي لكنك سألتني عن هالاند وهو في القمة".

وأتم "إيزاك لاعب كبير بسبب الرقم المدفوع للتعاقد معه، ربما سيقول آخر مبابي أو ميسي أو رونالدو، لكنني سأختار هالاند مقابل أي لاعب، أعرفه وأحبه".

وبدأ سيتي الموسم بفوز وانتصارين وجمع 3 نقاط قبل الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي حيث يحتل المركز الـ 13 في جدول الترتيب.