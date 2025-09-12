مؤتمر أرتيتا: عودة ساليبا وبن وايت.. واستمرار غياب ساكا وهافيرتز أمام نوتينجهام

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال استمرار غياب بوكايو ساكا، وكاي هافيرتز عن صفوف الجانرز، فيما أعلن عودة ويليام ساليبا، وبن وايت.

ويستعد أرسنال لاستضافة نوتينجهام فورست الثانية والنصف ظهر السبت في افتتاحية الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وأوضح ميكيل أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "كاي هافرتز يبدو بحالة جيدة جدا، بدأ في أداء بعض التمارين".

وأكمل "كان قرارًا صعبًا للغاية بالنسبة له بالخضوع للجراحة، لكنه كان القرار الصحيح، إنه يُركز على ركبته ويستعد للعودة خلال أسابيع وأشهر، لا أستطيع تحديد إطار زمني."

وعن ساكا، رد "ساكا لن يخوض مباراة نوتينجهام، لا يزال بعيدا ويحاول العودة بأسرع وقت ممكن."

وكشف عن عودة مدافعه ويليام ساليبا: "تدرب اليوم مع الفريق، وعلينا اتخاذ قرار بشأن إشراكه في مباراة الغد، وكذلك بن وايت تدرب اليوم".

كما تحدث عن مستقبل الثنائي: "بوكايو ساكا وويليام ساليبا يرغبان في الاستمرار والبقاء مع أرسنال وأن يكونا جزءًا أساسيا من مستقبل الفريق".

وأثنى أرتيتا على الإكوادوري بييرو هينكابي المنضم حديثا من باير ليفركوزن "هينكابي لاعب كنا نرغب في التعاقد معه منذ سنوات، ومع رحيل ياكوب كيويور أيضًا، كنا بحاجة إلى لاعب آخر في هذا المركز، إنه لاعب يتمتع بخبرة كبيرة بالنسبة لعمره، ونحن سعداء جدًا بوجوده، لقد تدرب معنا لمدة يومين، وقدم أداءً رائعًا مع منتخب بلاده أمام الأرجنتين في التوقف الدولي".

وأتم حديثه عن البرازيلي جابريل جيسوس "أجرى عملية جراحية كبيرة، ومن المتوقع أن يستغرق عدة أشهر، ومن المتوقع أن يبدأ التدريب مع الفريق في ديسمبر المقبل تقريبا".

ويحتل أرسنال المركز الثالث في الدوري برصيد 6 نقاط، فيما يحل نوتينجهام عاشرا برصيد 4 نقاط.