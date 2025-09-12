مؤتمر أرتيتا: عودة ساليبا وبن وايت.. واستمرار غياب ساكا وهافيرتز أمام نوتينجهام

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 16:57

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال استمرار غياب بوكايو ساكا، وكاي هافيرتز عن صفوف الجانرز، فيما أعلن عودة ويليام ساليبا، وبن وايت.

ويستعد أرسنال لاستضافة نوتينجهام فورست الثانية والنصف ظهر السبت في افتتاحية الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وأوضح ميكيل أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "كاي هافرتز يبدو بحالة جيدة جدا، بدأ في أداء بعض التمارين".

أخبار متعلقة:
أرتيتا: فخور جدا بلاعبي فريقي.. والمباراة حسمت بلحظة سحرية مؤتمر أرتيتا عن إصابات ساكا وهافيرتز وأوديجارد.. وطاقة إيزي أرتيتا: أصبحنا نفوز كثيرا على مانشستر يونايتد في ملعبه.. ولا نشعر بالرضا

وأكمل "كان قرارًا صعبًا للغاية بالنسبة له بالخضوع للجراحة، لكنه كان القرار الصحيح، إنه يُركز على ركبته ويستعد للعودة خلال أسابيع وأشهر، لا أستطيع تحديد إطار زمني."

وعن ساكا، رد "ساكا لن يخوض مباراة نوتينجهام، لا يزال بعيدا ويحاول العودة بأسرع وقت ممكن."

وكشف عن عودة مدافعه ويليام ساليبا: "تدرب اليوم مع الفريق، وعلينا اتخاذ قرار بشأن إشراكه في مباراة الغد، وكذلك بن وايت تدرب اليوم".

كما تحدث عن مستقبل الثنائي: "بوكايو ساكا وويليام ساليبا يرغبان في الاستمرار والبقاء مع أرسنال وأن يكونا جزءًا أساسيا من مستقبل الفريق".

وأثنى أرتيتا على الإكوادوري بييرو هينكابي المنضم حديثا من باير ليفركوزن "هينكابي لاعب كنا نرغب في التعاقد معه منذ سنوات، ومع رحيل ياكوب كيويور أيضًا، كنا بحاجة إلى لاعب آخر في هذا المركز، إنه لاعب يتمتع بخبرة كبيرة بالنسبة لعمره، ونحن سعداء جدًا بوجوده، لقد تدرب معنا لمدة يومين، وقدم أداءً رائعًا مع منتخب بلاده أمام الأرجنتين في التوقف الدولي".

وأتم حديثه عن البرازيلي جابريل جيسوس "أجرى عملية جراحية كبيرة، ومن المتوقع أن يستغرق عدة أشهر، ومن المتوقع أن يبدأ التدريب مع الفريق في ديسمبر المقبل تقريبا".

ويحتل أرسنال المركز الثالث في الدوري برصيد 6 نقاط، فيما يحل نوتينجهام عاشرا برصيد 4 نقاط.

أرسنال الدوري الإنجليزي أرتيتا ساكا ساليبا بن وايت
نرشح لكم
مؤتمر جوارديولا: لن أطلب من دوناروما تكرار ما فعله إيدرسون.. وسأفضل هالاند دائما على أي لاعب مؤتمر أموريم: أونانا؟ أعتقد أنه في بعض الأحيان تحتاج للتغيير.. وثلاثي يغيب أمام مانشستر سيتي جوارديولا يكشف الموعد المحتمل لتعافي مرموش من الإصابة تشيلسي يعلن ضم مهاجم ستراسبورج بدءا من 2026 مؤتمر سلوت: هذا موقف إيزاك ولاعب يغيب أمام بيرنلي.. وكييزا أعطاني الإجابة التي أود سماعها مؤتمر ماريسكا: موقف بالمر أمام برينتفورد.. ومدة غياب ديلاب الأولى في مسيرته.. جريليش لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي بعد انطلاقة ليفربول المثالية.. سلوت مدرب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
خبر في الجول – استبعاد شحاتة وربيع من مواجهة الزمالك ضد المصري 4 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: الأرجنتين ترغب في ضم ماستانتونو لخوض كأس العالم للشباب 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيان - مجلس إدارة الأهلي يرفض ابتعاد الخطيب عن النادي حاليا أو لاحقا 45 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر ألونسو: مبابي وفينيسيوس ورودريجو يمكنهم اللعب معا.. والدربي ليس اختبارا ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – منتخب مصر للناشئين إلى نصف نهائي إفريقيا ساعة | كرة سلة
مؤتمر جوارديولا: لن أطلب من دوناروما تكرار ما فعله إيدرسون.. وسأفضل هالاند دائما على أي لاعب ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أرتيتا: عودة ساليبا وبن وايت.. واستمرار غياب ساكا وهافيرتز أمام نوتينجهام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - بتروجت (0)-(3) البنك.. جووول ثااالث رااائع 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 3 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 4 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان
/articles/513249/مؤتمر-أرتيتا-عودة-ساليبا-وبن-وايت-واستمرار-غياب-ساكا-وهافيرتز-أمام-نوتينجهام