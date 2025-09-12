مؤتمر أموريم: أونانا؟ أعتقد أنه في بعض الأحيان تحتاج للتغيير.. وثلاثي يغيب أمام مانشستر سيتي

كشف روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد رأيه عن إعارة أندري أونانا حارس الفريق، وأوضح غيابات الفريق قبل لقاء الدربي ضد مانشستر سيتي.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهه جاره سيتي يوم الأحد المقبل في السادسة والنصف مساءً على ملعب الاتحاد.

وقال روبن أموريم في المؤتمر الصحفي: " إعارة أونانا؟ أعتقد أنه في بعض الأحيان تحتاج للتغيير وأحيانا يكون من الصعب تحديد السبب، أحيانا تمر بلحظات سيئة".

وأضاف "الأمر صعب عليه، فكرنا في تغيير الحراس ونتمنى الأفضل لأونانا، يعمل بجد في المران ويحاول مساعدة اللاعبين، لكن في بعض الأحيان تكون لديك جودة عالية لكن تحتاج للتغيير".

وعن الغيابات ضد مانشستر سيتي قال: "كونيا وماونت ودالوت خارج مباراة مانشستر سيتي، ولا أعلم كم سيطول غياب الثلاثي، نريد عودتهم لنصبح فريق أكثر تنافسية لكن لدينا لاعبين آخرين يرغبون في المشاركة، وستكون هناك منافسة حتى يوم الأحد".

وأتم "إذا تحدثت مع كونيا سيقول لي إنه جاهز للمشاركة في المباراة، لكننا نسير يوما تلو الآخر، هم يحاولون بقوة للعودة وهذا شيء إيجابي".

وأعير أونانا لصفوف طرابزون سبور التركي بعدم انضمام سام لامينس قادما من رويال أنتويرب البلجيكي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع برصيد 4 نقاط فيما يحتل سيتي المركز الـ 13 برصيد 3 نقاط.