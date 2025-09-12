جوارديولا يكشف الموعد المحتمل لتعافي مرموش من الإصابة

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي الموعد الأقرب لتعافي عمر مرموش من الإصابة.

وتعرض مهاجم منتخب مصر ومانشستر سيتي للإصابة في مباراة مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي خلال المؤتمر الصحفي: "سننتظر الفحوصات لكنه سيغيب عدة أسابيع وسيكون جاهزا قبل التوقف الدولي المقبل".

وعن إصابات الفريق قبل دربي مانشستر قال: "مرموش جاء مصابا من مباراة منتخب مصر، آيت نوري وشرقي خارج المباراة، هناك شكوك حول جون ستونز وباقي الفريق بحالة جيدة".

ويستعد سيتي للقاء جاره مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في السادسة والنصف مساءً.

وأفاد سيتي عبر موقعه في وقت سابق أن الفحوصات الأولية التي أُجريت لعمر في مصر أظهرت أنه لن يكون متاحا للمشاركة في دربي مانشستر بسبب الإصابة في الركبة.

وكشف اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي "أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، أن إصابة مرموش، عبارة عن كدمة في أربطة الركبة".

وبدأ سيتي الموسم بفوز وانتصارين وجمع 3 نقاط قبل الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي حيث يحتل المركز الـ 13 في جدول الترتيب.

وشارك مرموش مع سيتي منذ بداية الموسم في المباريات الـ 3 بواقع 2 أساسي و1 احتياطي واكتفى بتمريرة حاسمة وحيدة.

وسيخوض منتخب مصر في التوقف الدولي المقبل مباراتين ضد جيبوتي وغينيا بيساو في شهر أكتوبر المقبل لحسم بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.