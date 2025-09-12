جوارديولا يكشف الموعد المحتمل لتعافي مرموش من الإصابة

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 15:27

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي الموعد الأقرب لتعافي عمر مرموش من الإصابة.

وتعرض مهاجم منتخب مصر ومانشستر سيتي للإصابة في مباراة مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي خلال المؤتمر الصحفي: "سننتظر الفحوصات لكنه سيغيب عدة أسابيع وسيكون جاهزا قبل التوقف الدولي المقبل".

أخبار متعلقة:
سيتي يعلن غياب مرموش عن لقاء مانشستر يونايتد.. وتفاصيل الإصابة شكوك حول لحاق مرموش بدربي مانشستر بعد وصوله للقاهرة على عكازين وزير الرياضة يطمئن على حالة مرموش بعد الإصابة اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش

وعن إصابات الفريق قبل دربي مانشستر قال: "مرموش جاء مصابا من مباراة منتخب مصر، آيت نوري وشرقي خارج المباراة، هناك شكوك حول جون ستونز وباقي الفريق بحالة جيدة".

ويستعد سيتي للقاء جاره مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في السادسة والنصف مساءً.

وأفاد سيتي عبر موقعه في وقت سابق أن الفحوصات الأولية التي أُجريت لعمر في مصر أظهرت أنه لن يكون متاحا للمشاركة في دربي مانشستر بسبب الإصابة في الركبة.

وكشف اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي "أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، أن إصابة مرموش، عبارة عن كدمة في أربطة الركبة".

وبدأ سيتي الموسم بفوز وانتصارين وجمع 3 نقاط قبل الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي حيث يحتل المركز الـ 13 في جدول الترتيب.

وشارك مرموش مع سيتي منذ بداية الموسم في المباريات الـ 3 بواقع 2 أساسي و1 احتياطي واكتفى بتمريرة حاسمة وحيدة.

وسيخوض منتخب مصر في التوقف الدولي المقبل مباراتين ضد جيبوتي وغينيا بيساو في شهر أكتوبر المقبل لحسم بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

عمر مرموش منتخب مصر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مؤتمر أموريم: أونانا؟ أعتقد أنه في بعض الأحيان تحتاج للتغيير.. وثلاثي يغيب أمام مانشستر سيتي تشيلسي يعلن ضم مهاجم ستراسبورج بدءا من 2026 مؤتمر سلوت: هذا موقف إيزاك ولاعب يغيب أمام بيرنلي.. وكييزا أعطاني الإجابة التي أود سماعها مؤتمر ماريسكا: موقف بالمر أمام برينتفورد.. ومدة غياب ديلاب الأولى في مسيرته.. جريليش لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي بعد انطلاقة ليفربول المثالية.. سلوت مدرب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي طرابزون سبور التركي يعلن ضم أونانا على سبيل الإعارة ذا أثليتك: دراسة لزيادة فرق الملحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي لـ 6 بدلا من 4
أخر الأخبار
مؤتمر أموريم: أونانا؟ أعتقد أنه في بعض الأحيان تحتاج للتغيير.. وثلاثي يغيب أمام مانشستر سيتي 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الخطيب يعلن عدم ترشحه في انتخابات الأهلي المقبلة 25 دقيقة | الدوري المصري
"لتخليد ذكرى شهداء الأهلي".. كهربا يرتدي القميص رقم 74 مع القادسية الكويتي 57 دقيقة | المحترفون
جوارديولا يكشف الموعد المحتمل لتعافي مرموش من الإصابة ساعة | الدوري الإنجليزي
تشيلسي يعلن ضم مهاجم ستراسبورج بدءا من 2026 ساعة | ميركاتو
مؤتمر سلوت: هذا موقف إيزاك ولاعب يغيب أمام بيرنلي.. وكييزا أعطاني الإجابة التي أود سماعها ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر ماريسكا: موقف بالمر أمام برينتفورد.. ومدة غياب ديلاب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الأولى في مسيرته.. جريليش لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 3 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 4 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان
/articles/513244/جوارديولا-يكشف-الموعد-المحتمل-لتعافي-مرموش-من-الإصابة