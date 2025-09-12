مؤتمر ماريسكا: موقف بالمر أمام برينتفورد.. ومدة غياب ديلاب

كشف إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي عن موقف اللاعبين المصابين كول بالمر، وليام ديلاب.

ويستعد تشيلسي لمواجهة برينتفورد العاشرة مساء السبت في الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي.

وأوضح ماريسكا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "شاركة كول بالمر في جزء من التدريب أمس الخميس لأول مرة، بالمر يتعافى من الإصابة، ولكن علينا إدارة أوقات لعبه نظرا لكثرة المباريات".

وأكمل "لدينا تدريب آخر بعد ظهر اليوم الجمعة وسنحاول معرفة إذا كان بخير وإلا سيغيب غدا".

وعن أزمة الهجوم، رد ماريسكا "اللاعب الوحيد في مركز المهاجم هو مارك جويو، ويمكن لجواو بيدرو اللعب في هذا المركز أيضا، وضد فولام استخدمنا تيريك جورج".

وأعلن مدرب تشيلسي غياب مهاجمه ليام ديلاب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 10 و12 أسبوعًا بسبب إصابة في أوتار الركبة.

كما تحدث عن أليخاندرو جارناتشو القادم من مانشستر يونايتد "إنه يعمل بشكل جيد، وعليه أن يبذل جهدا لأنه انضم إلينا وهو ليس في كامل لياقته، نأمل أن نتمكن من منحه دقائق لعب".

وردا على الاتهامات الـ74 الموجهين للنادي، رد ماريسكا "أعلم أن إدارة النادي راضون عن الإجراءات، شخصيا ليس لدي ما أضيفه، ليس لدي أي فكرة بصراحة، أريد التركيز على الملعب وهو أمر أستطيع التحكم فيه".

ويحل تشيلسي في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي بـ7 نقاط من تعادلين وفوز وحيد، أما برينتفورد فيتواجد في المركز الـ15 بـ3 نقاط بعد التعادل في مبارياته الثلاث.