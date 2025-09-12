يامال: أحلم بالفوز بالعديد من الكرات الذهبية

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 12:32

كتب : FilGoal

لامين يامال

يحلم لامين يامال نجم برشلونة الإسباني بالفوز بالعديد من الجوائز للكرة الذهبية.

وأوضح يامال في تصريحات عبر بودكاست "صدى القلب" مع خوسيه رامون دي لا مورينا، نقلتها الصحف الإسبانية: "لا أحلم بالفوز بجائزة الكرة الذهبية مرة واحدة، بل أحلم بالفوز بالعديد منها، لديّ القدرة على ذلك".

وأكمل "إن لم أحصل عليها فذلك لأني لم أُحسن التصرف، وإن حصلت عليها فسأكون سعيدًا جدًا، لكن علي مواصلة الفوز مع فريقي."

وترشح يامال في القائمة المكونة من 30 لاعبا للمنافسة على جائزة بالون دور لأفضل لاعب في العالم.

وعن فترة طفولته قال يامال "جئت من شقة حيث كان المطبخ وغرفة النوم في مكان واحد، والآن أرى أمي سعيدة".

وأضاف "أن يحظى أخي بالطفولة التي كنت أتمناها هو ما يجعلني أسعد".

كما تحدث عن الظهور لأول مرة مع برشلونة "خلال التدريب مع فريق الشباب، طلب مني المدرب الانضمام للفريق الأول، لعبنا مباراة قصيرة معهم وسجلت هدفين، وبعد فترة وجيزة، استدعوني، في البداية، استُدعيت لمباراة واحدة ولم ألعب؛ وفي المباراة التالية، شاركت لأول مرة ضد ريال بيتيس."

وواصل حديثه عن طفولته وعلاقته بوالده "كان دائمًا يُريدني أن أدرس، وكان يُخبرني أنه إن لم أفعل فلن يسمح لي باللعب، حتى أنه وبخني حتى يوم ظهوري الأول لأنه قال إن عليّ الدراسة، ولكن جاءت لحظة فهمني فيها، كان حلمي، وسعيت لتحقيقه."

وعن الجدل الذي أثير عن حفل عيد ميلاده، رد يامال "لم أكن غاضبًا، وجدتُ الأمر مُضحكًا، حاولوا تشويه صورتي بشتى الطرق."

ويستعد برشلونة لمواجهة فالنسيا يوم الأحد في الدوري الإسباني، قبل مواجهة نيوكاسل يوم الخميس في دوري أبطال أوروبا.

