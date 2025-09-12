صحيفة المنتخب: داري والشيبي مرشحان لقائمة المغرب في كأس العرب

عقد وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، اجتماعا مع طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب المقرر مشاركته في كأس العرب.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر، فيما تستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية بدءًا من 20 ديسمبر.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية أن الركراكي والسكتيوي ناقشا قائمة كأس العرب.

وترسل المنتخبات العربية المشاركة في كأس العرب القائمة الأولى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في شهر أكتوبر، على أن يتم إرسال القائمة النهائية في شهر نوفمبر.

وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن قائمة كأس العرب ستضم بعض اللاعبين المتألقين في الدوريات العربية.

وعددت الصحيفة اللاعبين، ومن بينهم محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز، وأشرف داري مدافع الأهلي، وجواد ياميق لاعب النجمة السعودي.

وتقع المغرب في المجموعة الثانية بكأس العرب إلى جانب السعودية، والفائز من عمان والصومال، والفائز من اليمن وجزر القمر.

أما في كأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب، فأوقعت القرعة أصحاب الأرض أمام مالي، وزامبيا، وجزر القمر.