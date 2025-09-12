صحيفة المنتخب: داري والشيبي مرشحان لقائمة المغرب في كأس العرب

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 12:15

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد الأهلي

عقد وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، اجتماعا مع طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب المقرر مشاركته في كأس العرب.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر، فيما تستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية بدءًا من 20 ديسمبر.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية أن الركراكي والسكتيوي ناقشا قائمة كأس العرب.

أخبار متعلقة:
مدافع الجيش الملكي بديل أشرف داري في المغرب الشيبي أساسي مع منتخب المغرب أمام زامبيا الزاكي: المغرب كانت سيفوز على النيجر بدون الركراكي

وترسل المنتخبات العربية المشاركة في كأس العرب القائمة الأولى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في شهر أكتوبر، على أن يتم إرسال القائمة النهائية في شهر نوفمبر.

وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن قائمة كأس العرب ستضم بعض اللاعبين المتألقين في الدوريات العربية.

وعددت الصحيفة اللاعبين، ومن بينهم محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز، وأشرف داري مدافع الأهلي، وجواد ياميق لاعب النجمة السعودي.

وتقع المغرب في المجموعة الثانية بكأس العرب إلى جانب السعودية، والفائز من عمان والصومال، والفائز من اليمن وجزر القمر.

أما في كأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب، فأوقعت القرعة أصحاب الأرض أمام مالي، وزامبيا، وجزر القمر.

المغرب كأس العرب أشرف داري محمد الشيبي
نرشح لكم
"لتخليد ذكرى شهداء الأهلي".. كهربا يرتدي القميص رقم 74 مع القادسية الكويتي نادٍ جديد.. الإعلان عن تأسيس مودرن سبورت دبي لتدعيم الدفاع.. اتحاد جدة يضم يان كارلو سيميتش كأس الخليج تحت 20 - السعودية تتوج باللقب على حساب اليمن نيوم يضم لوتشو نجم باهيا تقرير: تجهيز الشهري لقيادة هجوم اتحاد جدة بعد إصابة بنزيمة مدرب الجزائر: من المبكر الحديث عن أمم إفريقيا.. ومصيرنا في أيدينا للتأهل للمونديال العربي العاشر.. جاريدو يتولى قيادة مولودية وهران الجزائري
أخر الأخبار
"لتخليد ذكرى شهداء الأهلي".. كهربا يرتدي القميص رقم 74 مع القادسية الكويتي 22 دقيقة | المحترفون
جوارديولا يكشف الموعد المحتمل لتعافي مرموش من الإصابة 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشيلسي يعلن ضم مهاجم ستراسبورج بدءا من 2026 48 دقيقة | ميركاتو
مؤتمر سلوت: هذا موقف إيزاك ولاعب يغيب أمام بيرنلي.. وكييزا أعطاني الإجابة التي أود سماعها ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر ماريسكا: موقف بالمر أمام برينتفورد.. ومدة غياب ديلاب ساعة | الدوري الإنجليزي
الأولى في مسيرته.. جريليش لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد انطلاقة ليفربول المثالية.. سلوت مدرب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
يامال: أحلم بالفوز بالعديد من الكرات الذهبية 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 3 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 4 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان
/articles/513237/صحيفة-المنتخب-داري-والشيبي-مرشحان-لقائمة-المغرب-في-كأس-العرب