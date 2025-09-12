لتطوير موارده.. صبحي يجتمع مع مجلس إدارة استاد القاهرة

اجتمع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع مجلس إدارة استاد القاهرة.

وكشفت وزارة الرياضة في بيان لها، أن الاجتماع الذي عقد في مقر استاد القاهرة، شهد مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بمنظومة العمل داخل الاستاد والاستفادة من إمكاناته.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع حرص الوزارة على دعم وتطوير البنية التحتية الرياضية بما يتماشى مع رؤية الدولة في جعل مصر وجهة رئيسية لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى.

وأشاد صبحي بالدور الحيوي الذي يقوم به استاد القاهرة الدولي باعتباره أحد أهم الصروح الرياضية في الشرق الأوسط وأفريقيا، باحثا عن فرص استثمارية لتطوير موارد الاستاد.

كما ناقش الاجتماع آليات تعزيز كفاءة التشغيل والإدارة، وطرح خطط مستقبلية لاستضافة فعاليات رياضية دولية، إضافة إلى سبل تعزيز الخدمات المقدمة للجماهير والمنتخبات والأندية.

شهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس الإدارة إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وووليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأشرف العربي وزير التخطيط السابق ورئيس معهد التخطيط، وأسامه صالح وزير الاستثمار الأسبق، وعبد العزيز هاشم أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة، ووليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة.

وكان استاد القاهرة قد تم إغلاقه شهر أغسطس الماضي للصيانة، بعد شكوى العديد من الأندية.