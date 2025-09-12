لتطوير موارده.. صبحي يجتمع مع مجلس إدارة استاد القاهرة

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 11:55

كتب : أحمد الخولي

استاد القاهرة

اجتمع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع مجلس إدارة استاد القاهرة.

وكشفت وزارة الرياضة في بيان لها، أن الاجتماع الذي عقد في مقر استاد القاهرة، شهد مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بمنظومة العمل داخل الاستاد والاستفادة من إمكاناته.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع حرص الوزارة على دعم وتطوير البنية التحتية الرياضية بما يتماشى مع رؤية الدولة في جعل مصر وجهة رئيسية لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى.

أخبار متعلقة:
وزير الرياضة: هذا ما أسعدني بعد خروج صلاح ومرموش وزير الرياضة يطمئن على حالة مرموش بعد الإصابة وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يجتمعان برؤساء الاتحادات لمتابعة استعدادات الأولمبياد

وأشاد صبحي بالدور الحيوي الذي يقوم به استاد القاهرة الدولي باعتباره أحد أهم الصروح الرياضية في الشرق الأوسط وأفريقيا، باحثا عن فرص استثمارية لتطوير موارد الاستاد.

كما ناقش الاجتماع آليات تعزيز كفاءة التشغيل والإدارة، وطرح خطط مستقبلية لاستضافة فعاليات رياضية دولية، إضافة إلى سبل تعزيز الخدمات المقدمة للجماهير والمنتخبات والأندية.

شهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس الإدارة إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وووليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأشرف العربي وزير التخطيط السابق ورئيس معهد التخطيط، وأسامه صالح وزير الاستثمار الأسبق، وعبد العزيز هاشم أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة، ووليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة.

وكان استاد القاهرة قد تم إغلاقه شهر أغسطس الماضي للصيانة، بعد شكوى العديد من الأندية.

استاد القاهرة وزير الرياضة
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم 12 سبتمبر.. عودة الدوري المصري و3 مواجهات سعودية نادٍ جديد.. الإعلان عن تأسيس مودرن سبورت دبي تفوق 8 مليار جنيه.. الأهلي يعتمد ميزانية العام المالي ناجي حكما لمواجهة الزمالك والمصري.. والغندور للفيديو كلمة ومطالبة.. تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني ولاعبي الأهلي أحمد محسن لاعب الإسماعيلي وسيراميكا السابق يعلن اعتزاله الخطيب للاعبين: الأهلي يصنع أسماء كل يوم.. وهذا هو المطلوب منكم "من أدغال نيروبي إلى ميت عقبة".. الزمالك يعلن ضم بارون أوشينج
أخر الأخبار
يامال: أحلم بالفوز بالعديد من الكرات الذهبية ساعة | الدوري الإسباني
صحيفة المنتخب: داري والشيبي مرشحان لقائمة المغرب في كأس العرب ساعة | الوطن العربي
لتطوير موارده.. صبحي يجتمع مع مجلس إدارة استاد القاهرة 2 ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم 12 سبتمبر.. عودة الدوري المصري و3 مواجهات سعودية 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير: الكشف عن قيمة انتقال لابورت إلى بلباو 12 ساعة | الكرة الأوروبية
كوبي: هدية إلى رافينيا.. خطة البرازيل لتعويض خسارة فينيسيوس للكرة الذهبية 12 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد الإصابة والجراحة.. الكشف عن موعد عودة لويس إنريكي 12 ساعة | الكرة الأوروبية
الكشف عن ملعب كأس السوبر الأوروبي 2026 13 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 3 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 4 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان
/articles/513236/لتطوير-موارده-صبحي-يجتمع-مع-مجلس-إدارة-استاد-القاهرة