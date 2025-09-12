بعد الإصابة والجراحة.. الكشف عن موعد عودة لويس إنريكي

كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن موعد عودة لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان لمتابعة فريقه.

وسيتواجد إنريكي على مقاعد البدلاء في مباراة لانس في الدوري الفرنسي يوم الأحد.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن قبل أيام قليلة عن خضوع لويس إنريكي المدير الفني للفريق لعملية جراحية، لعلاج كسر في الترقوة.

وجاء بيان باريس كالتالي:

إثر حادث دراجة وقع الجمعة، تم نقل لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان إلى الطوارئ وسيخضع لجراحة بسبب كسر في الترقوة.

باريس سان جيرمان يود التعبير عن دعمه الكامل للويس إنريكي ويتمنى له التعافي السريع.

النادي سيبلغ بالمزيد من المعلومات في أقرب وقت.

À la suite d’une chute à vélo survenue ce vendredi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a été pris en charge par les secours et va subir une opération pour une fracture de la clavicule. Le Paris Saint Germain tient à exprimer tout son soutien à Luis Enrique et lui… — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 5, 2025

لويس إنريكي -55 عاما- يتولى قيادة باريس سان جيرمان منذ صيف 2023.

وحقق الدوري الفرنسي مرتين، ودوري الأبطال 2025 لأول مرة في تاريخ النادي.

إلى جانب كأس فرنسا مرتين، وكأس السوبر الفرنسي مرتين.

وهو النادي الثاني في مسيرته الذي حقق معه الألقاب، بعد برشلونة الذي فاز معه بدوري الأبطال قبل 10 أعوام.