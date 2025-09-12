تفوق 8 مليار جنيه.. الأهلي يعتمد ميزانية العام المالي

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 00:43

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي عن اعتماد مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، الميزانية ‏الخاصة بالعام المالي الحالي.

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد مساء الخميس.

وبحسب الموقع الرسمي، فقد حققت الميزانية طفرة كبيرة للغاية.

وبلغ إجمالي الميزانية 8,488,000,000 مليار جنيه.

فيما حققت كرة القدم فائضًا ماليًّا قدره 45 مليون ‏جنيه، وهو ما يعكس قوة الأداء المالي للنادي هذا العام.

وحقق الأهلي في الموسم الماضي لقب الدوري وكأس السوبر، كما تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وشارك في كأس العالم للأندية بنسخته الأولى المكونة من 32 فريقا.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الجولة السادسة من مسابقة الدوري، يوم الأحد المقبل، على استاد المقاولون العرب.

ويتولى عماد النحاس منصب المدير الفني للأهلي بشكل مؤقت، فيما تم تعيين وليد صلاح الدين مديرًا للكرة.

