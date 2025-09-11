الخطيب للاعبين: الأهلي يصنع أسماء كل يوم.. وهذا هو المطلوب منكم

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رسالة للاعبين، في أول تجمع للفريق بعد فترة التوقف الدولي.

انتظم اللاعبون الدوليين في مران الأهلي اليوم الخميس، بعد عودة 7 لاعبين من المنتخب الأول الذي واجه إثيوبيا وبوركينا فاسو، و4 لاعبين مع المنتخب الثاني المشارك في بطولة كأس العرب.

وقال الخطيب في رسالته التي نقلها موقع الأهلي الرسمي "الكرة جدعنة ورجولة واحتكاك وليست بالأسماء، نحن في استاد مختار التتش أحد الأساطير مرورا لكم، وكلنا نزول والأهلي هو من يبقى".

وأكمل "الأهلي يصنع أسماء كل يوم، ولا يجوز أن يلعب اللاعب باسمه وإنما يلعب بمجهوده ورجولته".

وأضاف "لم أحب أن تمروا بالفترة الماضية، الأهلي تاريخ ومبادئ وقيم وسيبقى هكذا، وسيذكر من سيسير على نفس الخط".

وجمع الأهلي 5 نقاط من أول 4 مباريات في الموسم الحالي لبطولة الدوري، بالفوز في مباراة وحيدة، والتعادل في مباراتين، وخسارة مباراة.

وتابع الخطيب "أريد منكم أن تقدروا كيان الأهلي، وتحترموا الجماهير، هذا هو المطلوب منكم، والأهلي يصبر ولكن لا يقبل أي شيء سوى من يساهم في رفع اسمه".

وأكد رئيس الأهلي على ثقته في اللاعبين "لدينا ثقة في كل فرد منكم، دعونا ننسى الفترة الماضية ونركز في القادم، ولو تركيزكم زاد، تستطيعون تحقيق كل ما تتمنوه وجماهيركم تتمناه".

وأتم "حافظوا على تاريخكم وتاريخ ناديكم، ودعونا نُقدّر جماهيرنا، هذا هو المطلوب منكم".

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الجولة السادسة من مسابقة الدوري، يوم الأحد المقبل، على استاد المقاولون العرب.

ويتولى عماد النحاس منصب المدير الفني للأهلي بشكل مؤقت، فيما تم تعيين وليد صلاح الدين مديرًا للكرة.