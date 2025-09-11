بيلد: بايرن ميونيخ كان على وشك ضم لامين يامال.. ولكن
الخميس، 11 سبتمبر 2025 - 20:50
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن اقتراب بايرن ميونيخ قبل 3 أعوام من سرقة جوهرة برشلونة.
وكان بايرن قريبا للغاية من ضم لامين يامال في 2022، حين كان عمره 14 عاما فقط.
الصفقة كادت أن تتم مقابل 5 ملايين يورو.
ولكن.. في ذلك الوقت تدخل وكيله البرتغالي جورجي مينديش وأقنع اللاعب بالبقاء في برشلونة، لتنهار الصفقة.
وتأسس اللاعب المغربي الأصل في أكاديمية لاتوريتا في كتالونيا قبل أن ينتقل إلى برشلونة.
وشارك الجناح الأيمن في 55 مباراة مع برشلونة في الموسم الماضي وسجل 18 هدفا وصنع 25 آخرين.
وفي المباراة الأولى خلال الموسم الحالي ضد ريال مايوركا تمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.
وإجمالا شارك اللاعب البالغ من العمر 18 عاما في 107 مباراة مع برشلونة وسجل 26 هدفا وصنع 35.
نرشح لكم
الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر.. كلوج الروماني يعلن ضم سليماني "مشاورات مع الجماهير".. يويفا يؤجل حسم قرار إقامة مباريات الدوري خارج البلاد ذكرى سعيدة لـ صلاح.. يويفا يعلن ملعب نهائي أبطال أوروبا 2027 مبابي: لن أفوز بالكرة الذهبية.. ولا أستطيع الاختيار بين هذا الثنائي مدرب موناكو: هذا موعد عودة بوجبا فوت ميركاتو: أيك أثينا عرض مارسيال على 6 أندية مكسيكية تقارير برازيلية: الجزائري الثالث.. براهيمي يقترب من ارتداء قميص سانتوس ذا أثليتك: دراسة لزيادة فرق الملحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي لـ 6 بدلا من 4
أخر الأخبار
لابورت إلى أتليتك بلباو ساعة | ميركاتو