بيلد: بايرن ميونيخ كان على وشك ضم لامين يامال.. ولكن

الخميس، 11 سبتمبر 2025 - 20:50

كتب : FilGoal

لامين يامال - القميص رقم 10

كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن اقتراب بايرن ميونيخ قبل 3 أعوام من سرقة جوهرة برشلونة.

وكان بايرن قريبا للغاية من ضم لامين يامال في 2022، حين كان عمره 14 عاما فقط.

الصفقة كادت أن تتم مقابل 5 ملايين يورو.

أخبار متعلقة:
تقرير: لامين يامال يقترب من المشاركة أمام تركيا جولر: أتفهم المقارنة بيني وبين يامال.. وإسبانيا ستستحوذ على الكرة ضدنا سبورت: لامين يامال يشعر بآلام في الظهر.. وموقفه من مباراة تركيا

ولكن.. في ذلك الوقت تدخل وكيله البرتغالي جورجي مينديش وأقنع اللاعب بالبقاء في برشلونة، لتنهار الصفقة.

وتأسس اللاعب المغربي الأصل في أكاديمية لاتوريتا في كتالونيا قبل أن ينتقل إلى برشلونة.

وشارك الجناح الأيمن في 55 مباراة مع برشلونة في الموسم الماضي وسجل 18 هدفا وصنع 25 آخرين.

وفي المباراة الأولى خلال الموسم الحالي ضد ريال مايوركا تمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.

وإجمالا شارك اللاعب البالغ من العمر 18 عاما في 107 مباراة مع برشلونة وسجل 26 هدفا وصنع 35.

برشلونة بايرن ميونيخ الدوري الألماني الدوري الإسباني لامين يامال
نرشح لكم
الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر.. كلوج الروماني يعلن ضم سليماني "مشاورات مع الجماهير".. يويفا يؤجل حسم قرار إقامة مباريات الدوري خارج البلاد ذكرى سعيدة لـ صلاح.. يويفا يعلن ملعب نهائي أبطال أوروبا 2027 مبابي: لن أفوز بالكرة الذهبية.. ولا أستطيع الاختيار بين هذا الثنائي مدرب موناكو: هذا موعد عودة بوجبا فوت ميركاتو: أيك أثينا عرض مارسيال على 6 أندية مكسيكية تقارير برازيلية: الجزائري الثالث.. براهيمي يقترب من ارتداء قميص سانتوس ذا أثليتك: دراسة لزيادة فرق الملحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي لـ 6 بدلا من 4
أخر الأخبار
مصدر من منتخب الشباب لـ في الجول يكشف سبب استبعاد لاعبي أرسنال وليفربول 6 دقيقة | منتخب مصر
استبعاد لاعبي أرسنال وليفربول.. نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب لكأس العالم في تشيلي 23 دقيقة | منتخب مصر
الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر.. كلوج الروماني يعلن ضم سليماني 24 دقيقة | ميركاتو
"مشاورات مع الجماهير".. يويفا يؤجل حسم قرار إقامة مباريات الدوري خارج البلاد 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيلد: بايرن ميونيخ كان على وشك ضم لامين يامال.. ولكن 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
"من أدغال نيروبي إلى ميت عقبة".. الزمالك يعلن ضم بارون أوشينج 59 دقيقة | ميركاتو
أبولا البرتغالية: ريناتو بايفا يرفض عرضا لتدريب الأهلي ساعة | الدوري المصري
لابورت إلى أتليتك بلباو ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر
/articles/513219/بيلد-بايرن-ميونيخ-كان-على-وشك-ضم-لامين-يامال-ولكن