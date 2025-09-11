بيلد: بايرن ميونيخ كان على وشك ضم لامين يامال.. ولكن

كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن اقتراب بايرن ميونيخ قبل 3 أعوام من سرقة جوهرة برشلونة.

وكان بايرن قريبا للغاية من ضم لامين يامال في 2022، حين كان عمره 14 عاما فقط.

الصفقة كادت أن تتم مقابل 5 ملايين يورو.

ولكن.. في ذلك الوقت تدخل وكيله البرتغالي جورجي مينديش وأقنع اللاعب بالبقاء في برشلونة، لتنهار الصفقة.

وتأسس اللاعب المغربي الأصل في أكاديمية لاتوريتا في كتالونيا قبل أن ينتقل إلى برشلونة.

وشارك الجناح الأيمن في 55 مباراة مع برشلونة في الموسم الماضي وسجل 18 هدفا وصنع 25 آخرين.

وفي المباراة الأولى خلال الموسم الحالي ضد ريال مايوركا تمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.

وإجمالا شارك اللاعب البالغ من العمر 18 عاما في 107 مباراة مع برشلونة وسجل 26 هدفا وصنع 35.